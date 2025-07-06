Sean 'Diddy' Combs recibe "ovación de pie" de reclusos tras veredicto en juicio: los detalles

Video Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Esto lo detalló Marc Agnifilo, el abogado del cantante que fue citado por la agencia AP.

¿Qué ocurrió con ‘Diddy’ tras el veredicto?

Según el defensor del rapero, lo ocurrido podría haber sido lo mejor que pudo hacer él por los hombres de raza negra encarcelados en Estados Unidos, quienes habrían tomado a bien el fallo que recibió 'Diddy'.

"Todos dijeron: 'Nunca vemos a nadie que le gane al gobierno'", comentó el litigante en una entrevista este fin de semana.

Esto después de que un jurado absolviera a Combs de cargos de tráfico sexual y conspiración por crimen organizado.

El artista, de 55 años, sigue encarcelado tras ser declarado culpable el pasado miércoles 2 de julio por los cargos relacionados con la prostitución y aún podría enfrentar varios años en prisión en una próxima sentencia, después de recibir crédito por los 10 meses ya cumplidos.

Después de que agentes federales allanaran sus casas en Los Ángeles y Miami en marzo de 2024, el abogado indicó que le advirtió a Combs que podría ser arrestado por cargos de tráfico sexual.

"Le dije: 'Tal vez sea tu destino en la vida ser el tipo que gana'", recordó durante una entrevista telefónica, la cual fue interrumpida brevemente por una llamada de Combs desde la cárcel.

" Necesitan ver que alguien puede ganar. Creo que él se lo tomó a pecho", alegó.

El sorpresivo veredicto

Combs enfrentó 5 cargos durante el juicio, de los cuales en 3 quedó absuelto y eran los más graves.

El aparentemente arrepentido Puff Daddy les dijo "gracias" a los jurados y sonrió mientras su familia y simpatizantes aplaudían tras conocer la decisión.

Después de ser escoltado fuera de la sala, los espectadores vitorearon al equipo de defensa, y algunos coreaban: "¡Equipo de ensueño! ¡Equipo de ensueño!".

Durante un juicio de ocho semanas, los abogados de Combs desmenuzaron el caso de la fiscalía con contrainterrogatorios que en su mayor parte fueron efectuados con delicadeza, aunque sí con firmeza. Combs nunca testificó y sus abogados no convocaron a testigos.