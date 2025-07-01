Juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: jurado llega a un veredicto parcial sobre 4 cargos en su contra

Video Sean ‘Diddy’ Combs recibe un veredicto parcial en 4 de los 5 cargos

Este martes 1 de julio, un jurado llegó a un veredicto parcial en el juicio del magnate Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual y prostitución luego de dos días de liberaciones.

Según un informe compartido por el sitio de CNN, el jurado envió una nota diciendo que llegaron a un veredicto sobre los cargos 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, se informó que no pudieron llegar a una resolución por el caro 1 que sería “conspiración de crimen organizado”, el más grave de todos y por el que podría recibir una sentencia de hasta cadena perpetua.

“Recibí su nota de que han alcanzado veredictos sobre los cargos 2 al 5, pero no sobre el cargo 1. Les pido en este momento que sigan deliberando. Al hacerlo, les recuerdo las instrucciones que les di ayer”, dijo el juez Arun Subramanian.

Así habría reaccionado Diddy Combs

Luego de que Subramanian informara sobre el veredicto parcial a los abogados de ‘Diddy’ Combs, éstos rodearon la mesa de la defensa en la que se encontraba al magnate de hip hop, quien “parecía abatido”, según reportes de AP.

Asimismo, se refiere que el abogado principal de la defensa, Marc Agnifilo, le habría “entregado un papel” a Combs, quien lo leyó tranquilamente.

La liberación sobre el cargo faltante en contra de Diddy Combs continuará el 2 de julio a las 9 de la mañana.

¿Por qué el cargo 1 es el más complicado del juicio?

La conspiración de crimen organizado —el cargo uno en la hoja de veredicto del jurado— es el más complicado de los cargos contra Combs porque requiere que el jurado decida no solo si dirigía una “empresa de crimen organizado”, sino también si estuvo involucrado en cometer algunos o todos los diversos tipos de delitos, como secuestro e incendio.

El cargo cae bajo RICO —la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado— que suele ser utilizada en casos de crimen organizado y cárteles de drogas.

El jurado ha deliberado desde el lunes. El martes, pidieron revisar el testimonio crítico de una de las testigos más importantes de la acusación: la exnovia de larga data del magnate del hip hop, Cassie.

Los jurados solicitaron el testimonio unos 75 minutos después de su segundo día de deliberaciones sobre los cargos de que Combs usó su fama, riqueza y violencia para forzar a dos novias a maratones sexuales impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos conocidos como “freak-offs” o “noches de hotel”.

El panel de ocho hombres y cuatro mujeres pidió el relato de Cassie sobre Combs golpeándola, pateándola y arrastrándola en un hotel de Los Ángeles en 2016, una agresión capturada en imágenes de cámaras de seguridad que fueron ampliamante difundidas en medios.

También pidieron ver el testimonio de Cassie sobre un incidente en el que dijo que Combs la acusó de tomar drogas de él y la echó de su yate en el Festival de Cine de Cannes en Francia en 2013. En su camino de regreso a Estados Unidos, dijo, que la amenazó con publicar videos explícitos de ella teniendo relaciones sexuales.

Además, el jurado pidió el testimonio de Cassie y del desnudista Daniel Phillip sobre ella saltando a su regazo en un hotel de la ciudad de Nueva York después de que, según testificó Phillip, sospechara que Combs la había estado abofeteando y golpeando en una habitación adyacente.