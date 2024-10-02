‘Diddy’ Combs es acusado de agredir sexualmente a una mujer mientras estaba embarazada

Video Sean ‘Diddy’ Combs podría pasar cadena perpetua: estos son los graves delitos que pesan sobre él

Sean ‘Diddy’ Combs está siendo acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer que se encontraba embarazada.

Este 1 de octubre, el abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, anunció que está representando en demandas civiles a 120 nuevas personas que afirman ser víctimas de abuso por parte del rapero.

Acusan a ‘Diddy’ Combs de agredir a mujer embarazada

Tony Buzbee detalló que entre los acusantes se encuentra una mujer que asegura que ‘Diddy’ la violentó estando en gestación.

“[Ella] asistió a una cena grupal supuestamente con Sean Combs en Miami”, relató el licenciado durante una conferencia de prensa en Houston.

“No estaba bebiendo porque estaba embarazada, pero lo que sea que tomó en la mesa aparentemente, según ella, estaba adulterada con algo”, agregó.

Buzbee explicó que presuntamente la joven, de quien resguardó la identidad, “se desmayó” después de ingerir el líquido.

“Se despertó en la misma cama —otra vez, supuestamente— con el señor Combs en su mansión de Miami. Su vagina y ano estaban desgarrados y doloridos”, indicó.

El licenciado aclaró que la chica “no era menor de edad” cuando el alegado ataque ocurrió, pero no especificó cuántos años tenía entonces.

Entre los otros clientes de Buzbee se encuentran 25 personas que aseveran que eran menores de edad en el momento que ‘Diddy’ los habría abusado.

El letrado puntualizó que un individuo, “que tenía 9 años en aquel momento”, es uno de los presuntos afectados por el magnate de la música.

“Sufrió abusos sexuales presuntamente por parte de Sean Combs y varias personas más en el estudio, ante la promesa, tanto a sus padres como a él, de conseguir un contrato discográfico”, contó.

Buzbee adelantó que su equipo ha “recopilado fotografías, vídeos [y] textos” con evidencia de las supuestas agresiones y sentenció que perseguirán “con firmeza” la justicia en este asunto.

Sean ‘Diddy’ Combs habría embarazado a una presunta víctima

Días antes de que salieran a la luz las nuevas imputaciones, una mujer nombrada con el seudónimo Jane Doe demandó a Sean Combs por alegadamente abusarla, reporta NBC New York.

Ella argumenta que, en un encuentro en julio de 2022 con ‘Diddy’ en su residencia de Los Ángeles, la obligaron a ingerir drogas por lo que perdió el conocimiento.

Luego, apunta, se hizo una prueba de embarazo y le dijo a la estrella que había dado positivo. Un asociado del cantante le exigió que abortara. Finalmente, ella sufrió una interrupción espontánea.