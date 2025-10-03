Sean Diddy Combs

Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua

El rapero escribió una carta dirigida al juez Arun Subramanian a horas de que se determine cuántos años pasará en prisión. En su escrito, él habló de la “violencia doméstica” que ejerció en contra de sus ex, Cassie Ventura y ‘Jane’.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Sean 'Diddy' Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Sean ‘Diddy’ Combs ha sido sentenciado a pasar 4 años y dos meses en prisión por los dos cargos de los que fue hallado culpable hace tres meses.

El juez Arun Subramanian determinó, además, que el magnate de la música deberá pagar una multa de 500 mil dólares, parte de los cuales cubrirán los gastos de su encarcelamiento.

A inicios de julio, un jurado determinó que el rapero era responsable del delito de transporte para ejercer la prostitución.

No obstante, lo exoneraron de los crímenes más fuertes por los que lo imputaban: tráfico sexual y liderar una empresa criminal.

Por esto último, él se libró de la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua y obtuvo la probabilidad de que lo castigaran con alrededor de 20 años.

