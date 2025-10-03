Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua

Video Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Sean ‘Diddy’ Combs ha sido sentenciado a pasar 4 años y dos meses en prisión por los dos cargos de los que fue hallado culpable hace tres meses.

El juez Arun Subramanian determinó, además, que el magnate de la música deberá pagar una multa de 500 mil dólares, parte de los cuales cubrirán los gastos de su encarcelamiento.

A inicios de julio, un jurado determinó que el rapero era responsable del delito de transporte para ejercer la prostitución.

No obstante, lo exoneraron de los crímenes más fuertes por los que lo imputaban: tráfico sexual y liderar una empresa criminal.