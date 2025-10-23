Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs habría despertado en prisión "con un cuchillo en la garganta": esto se sabe

Según los reportes, el rapero, encarcelado desde septiembre de 2024, fue víctima de un intento de ataque en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Univision picture
Por:Univision
Video Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Sean 'Diddy' Combs fue víctima de una aterradora situación, según reporta Daily Mail, durante su estancia en la cárcel.

Finney, quien es un amigo cercano de Combs, declaró en una entrevista con el medio publicada el miércoles 22 de octubre, que Diddy "se despertó con un cuchillo en la garganta".

El hombre afirmó que el evento tuvo lugar en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Aunque el amigo de Diddy confirmó que el incidente sucedió, señaló que no está al tanto de si el rapero logró enfrentarse al atacante o si los guardias llegaron a tiempo para intervenir.

"No sé si lo enfrentó o si llegaron los guardias, solo sé que sucedió", dijo.

Amigo de 'Diddy' cree que no buscaban matar al rapero

A pesar de la gravedad de la situación, Charlucci Finney cree que el supuesto incidente tuvo como objetivo primordial asustar al productor musical, más que causarle una lesión.

Según Finney, si la persona hubiera querido realmente hacerle daño a Diddy, el resultado habría sido fatal. "Solo le hubiera tomado un segundo cortarle la garganta con un arma y matarlo", explicó.

También considera que el suceso fue un acto de intimidación y una advertencia velada, que probablemente significaba: "La próxima vez no tendrás tanta suerte". Sin embargo, el amigo de Combs agregó que la intimidación "con Sean no funcionará," ya que "Sean es de Harlem".

Sean 'Diddy' Combs fue sentenciado a 4 años y dos meses en prisión por los dos cargos de los que fue hallado culpable hace tres meses.

A inicios de julio, un jurado determinó que el rapero era responsable del delito de transporte para ejercer la prostitución.

No obstante, lo exoneraron de los crímenes más fuertes que le imputaban: tráfico sexual y liderar una empresa criminal.

En septiembre de 2024, Sean 'Diddy' Combs fue arrestado en un hotel de Manhattan luego de que fiscales lo acusaran de presuntamente cometer ilícitos de abuso.

Desde entonces, el representante del hip-hop permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Sean Diddy Combs

