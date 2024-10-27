Sean Diddy Combs

'Diddy' habría intentado agredir de manera íntima a un hombre: "Atleta profesional" lo impide

Una nueva denuncia se suma en contra de Sean 'Diddy' Combs en la que un supuesto deportista "profesional" habría impedido una presunta agresión sexual por parte del rapero hacia un hombre.

Por:
Univision y EFE
Video ¿Qué tienen que ver las botellas de aceite para bebé en las polémicas fiestas de 'Diddy? Esto se sabe

Un supuesto "atleta profesional", cuyo nombre no ha sido revelado, impidió una presunta agresión sexual del rapero Sean 'Diddy' Combs a un hombre que había acudido a una fiesta organizada por el famoso cantante, según una denuncia presentada por la aparente víctima.

Nueva denuncia contra ‘Diddy’

Según informó E! News este 23 de octubre, una nueva denuncia contra el cantante presentada en Nueva York por una víctima bajo el alías anónimo de John Doe el pasado día 20 desvela estos presuntos hechos ocurridos en 2022 en Los Ángeles.

El demandante, descrito en la denuncia como "propietario de una empresa familiar especializada en alquiler de coches de lujo y joyería", dijo que fue invitado al evento por Combs de 54 años, quien había sido un cliente frecuente de su compañía.

A su llegada a la fiesta, el demandante vio a muchos "invitados de alto nivel", pero Combs le "ordenó" que se reuniera con él en su oficina para una charla privada, señala en la denuncia.

"El demandante asumió que Combs quería tener una conversación sobre negocios", dice la demanda.

"Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que Combs estaba ebrio y actuaba de manera extraña", agrega E! News.

Luego, el popular compositor y productor "se quitó los pantalones y expuso sus genitales al demandante", antes de agarrar los de la presunta víctima que, "conmocionado y desorientado", se lee en la denuncia, "no supo cómo responder a la insinuación sexual de Combs".

Según la demanda, la situación "escaló" hasta que un "atleta profesional" anónimo "entró a la oficina e intervino, lo que puso fin al asalto".

El demandante dice que sufrió "un trauma y una angustia emocional significativa" como resultado del presunto incidente. Ha demandado a Combs por daños compensatorios y punitivos.

Las denuncias contra Sean Combs

Esta nueva denuncia contra el artista se suma al más de un centenar de demandas por presunto abuso sexual, tanto de hombres como mujeres.

Las más recientes fueron presentadas el pasado domingo 20 de octubre, entre ellas la de una mujer que asegura que en el año 2000 fue drogada y violada por el artista cuando tenía 13 años, en presencia de dos famosos.

El artista, también conocido como Puff Daddy, que se ha declarado no culpable de los cargos y se encuentra en prisión, será sometido a juicio el 5 de mayo del próximo año.

Video Ex de JLo arremete y pide le pregunten a ella por videos comprometedores tras escándalo de ‘Diddy’
