Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos

Video Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Sean 'Diddy' Combs ha sido declarado culpable de dos cargos a siete semanas de que comenzara el juicio en su contra por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

La mañana de este miércoles 1 de julio, el jurado emitió su veredicto en el juicio e informaron al juez que encontraron culpable al rapero de transporte para ejercer la prostitución, pero no culpable de tráfico sexual y extorsión.

PUBLICIDAD

Combs fue absuelto de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual de su expareja, Cassie Ventura, y de Jane, otra de las presuntas víctimas.

Según información de TMZ y Page Six, la pena máxima por el delito de transporte con fines de prostitución podría ser de 20 años.

El jurado estuvo compuesto por 12 personas, ocho hombres y cuatro mujeres, y durante la sesión llegaron a un "veredicto unánime".

¿Qué pasará con Sean 'Diddy' Combs?

Tras el veredicto, el magnate del hip-hop ahora deberá esperar a que el juez Arun Subramanian dé a conocer la sentencia que recibirá en una nueva audiencia.

Fue el 16 de septiembre de 2024 cuando arrestaron al también productor en Nueva York y lo trasladaron al Brooklyn's Metropolitan Detention Center, donde permaneció este tiempo.

El juicio contra Sean 'Diddy' Combs

El juicio contra Sean 'Diddy' Combs arrancó el 12 de mayo. A lo largo de mes y medio, más de 30 testigos brindaron su testimonio y el jurado revisó decenas de mensajes de texto, vídeos y recibos.

Entre las personas que brindaron su declaración estuvieron dos exnovias del músico, varios empleados y asistentes, diversos acompañantes masculinos, estilistas, trabajadores de hotel, policías y famosos, como Kid Cudi y Dawn Richard, según The Guardian.

Las revelaciones clave llegaron de las antiguas parejas del acusado y sus presuntas víctimas, Casandra 'Cassie' Ventura y una chica identificada como ‘Jane’, quienes describieron supuestos "encuentros" íntimos, alegando que fueron obligadas a participar.

PUBLICIDAD

Ellas argumentaron que Combs era violento con ellas y que las amenazaba con difundir los videos explícitos que había grabado a su lado o con cortarles el apoyo financiero si no cumplían sus demandas.

En el contrainterrogatorio, los abogados del artista intentaron presentar a Ventura y 'Jane' como participantes voluntarias y consensuadas en las relaciones, así que presentaron textos "cariñosos" que intercambiaron.

Otra mujer, quien trabajó como ayudante personal de Sean, afirmó que él la agredió física y sexualmente mientras era su empleada. Los defensores del cantante sugirieron que ella inventó las imputaciones y destacaron que, posterior a los alegados abusos, lo elogió públicamente.

Los Fiscales concluyeron sus alegatos hace una semana. Poco después, 'Diddy' confirmó que no testificaría y sus representantes legales igualmente finalizaron sus fundamentos a favor.