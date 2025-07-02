Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos
El jurado determinó que el magnate del hip-hop no es culpable de tres de los cinco delitos que le imputaban. En siete semanas, se escucharon más de 30 testimonios, entre ellos los de la expareja del rapero, 'Cassie' Ventura.
Sean 'Diddy' Combs ha sido declarado culpable de dos cargos a siete semanas de que comenzara el juicio en su contra por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.
La mañana de este miércoles 1 de julio, el jurado emitió su veredicto en el juicio e informaron al juez que encontraron culpable al rapero de transporte para ejercer la prostitución, pero no culpable de tráfico sexual y extorsión.
Combs fue absuelto de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual de su expareja, Cassie Ventura, y de Jane, otra de las presuntas víctimas.
Según información de TMZ y Page Six, la pena máxima por el delito de transporte con fines de prostitución podría ser de 20 años.
El jurado estuvo compuesto por 12 personas, ocho hombres y cuatro mujeres, y durante la sesión llegaron a un "veredicto unánime".
¿Qué pasará con Sean 'Diddy' Combs?
Tras el veredicto, el magnate del hip-hop ahora deberá esperar a que el juez Arun Subramanian dé a conocer la sentencia que recibirá en una nueva audiencia.
Fue el 16 de septiembre de 2024 cuando arrestaron al también productor en Nueva York y lo trasladaron al Brooklyn's Metropolitan Detention Center, donde permaneció este tiempo.
El juicio contra Sean 'Diddy' Combs
El juicio contra Sean 'Diddy' Combs arrancó el 12 de mayo. A lo largo de mes y medio, más de 30 testigos brindaron su testimonio y el jurado revisó decenas de mensajes de texto, vídeos y recibos.
Entre las personas que brindaron su declaración estuvieron dos exnovias del músico, varios empleados y asistentes, diversos acompañantes masculinos, estilistas, trabajadores de hotel, policías y famosos, como Kid Cudi y Dawn Richard, según The Guardian.
Las revelaciones clave llegaron de las antiguas parejas del acusado y sus presuntas víctimas, Casandra 'Cassie' Ventura y una chica identificada como ‘Jane’, quienes describieron supuestos "encuentros" íntimos, alegando que fueron obligadas a participar.
Ellas argumentaron que Combs era violento con ellas y que las amenazaba con difundir los videos explícitos que había grabado a su lado o con cortarles el apoyo financiero si no cumplían sus demandas.
En el contrainterrogatorio, los abogados del artista intentaron presentar a Ventura y 'Jane' como participantes voluntarias y consensuadas en las relaciones, así que presentaron textos "cariñosos" que intercambiaron.
Otra mujer, quien trabajó como ayudante personal de Sean, afirmó que él la agredió física y sexualmente mientras era su empleada. Los defensores del cantante sugirieron que ella inventó las imputaciones y destacaron que, posterior a los alegados abusos, lo elogió públicamente.
Los Fiscales concluyeron sus alegatos hace una semana. Poco después, 'Diddy' confirmó que no testificaría y sus representantes legales igualmente finalizaron sus fundamentos a favor.