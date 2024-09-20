Sean 'Diddy' Combs, ex de JLo, es puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

El rapero Sean 'Diddy' Combs está bajo vigilancia por riesgo de suicidio después de su arresto el pasado 16 de septiembre, reporta People este jueves.

El exnovio de JLo está en prisión preventiva desde el martes y enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado. A Diddy se le negó la libertad bajo fianza en dos ocasiones y tendrá que esperar su juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

¿Por qué Sean 'Diddy' Combs está bajo vigilancia por riesgo de suicidio?

Según fuentes de People, no se sabe si el rapero de 54 años tiene tendencias suicidas, pero la medida se tomó porque Sean 'Diddy' Combs está "en estado de shock y su estado mental no está claro". Se desconoce desde cuándo está bajo vigilancia.

La vigilancia por riesgo de suicidio significa tomar "precauciones de supervisión tomadas para reclusos suicidas que requieren observación frecuente", según información del Instituto Nacional Correccional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Qué acusaciones enfrenta el rapero?

Sean 'Diddy' Combs es acusado de usar su "poder y prestigio" para "tráfico sexual, trabajo forzado, transporte interestatal con fines de prostitución, delitos de drogas, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia”, según reporta la AP.

Según documentos oficiales, citados por la agencia, el cantante es calificado por los fiscales como "peligroso" e "instaron a que fuera encarcelado sin derecho a fianza, citando armas encotradas en su casa y lo que dijeron eran intentos de intimidar a los testigos".

En la acusación de crimen organizado y tráfico sexual se refiere que Combs habría inducido a "víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a actos sexuales drogados, a veces de días de duración, denominados 'Freak Offs'.

Además, se menciona, sin decir su nombre, el ataque contra su exnovia, la cantante Cassie, acusándolo de "golpear y arrastrar mujeres, arrojar objetos y patearlas" y de recurrir a su personal para encubrirlo.

Según los fiscales, las demandas contra Sean Diddy Combs implican a más de 50 víctimas y testigos y datan de 2008.

Sean 'Diddy' Combs niega acusaciones

El famoso rapero ha negado varias de las acusaciones que enfrenta y, según las declaraciones que su abogado Marc Agnifilo dio el pasado martes, Diddy se declarará inocente.