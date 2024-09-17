Jennifer López

Ex de JLo es arrestado: lo acusan de tráfico sexual y crimen organizado

Sean 'Diddy' Combs fue detenido este lunes en Nueva York acusado por los delitos de extorsión y tráfico sexual. En mayo pasado, el rapero fue exhibido en un video donde se le ve dando una golpiza a su exnovia, Cassie.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Sean 'Diddy' Combs fue arrestado este lunes 16 de septiembre en Nueva York. El rapero enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado en una acusación formal, revelada el martes, en la que se afirma que golpeó y abusó de mujeres durante más de una década y presidió un sórdido imperio de crímenes sexuales.

El magnate de la música "se involucró en un patrón persistente y generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas", según una acusación presentada el martes.

La acusación detalla denuncias que datan de 2008 de que abusó, amenazó y coaccionó a mujeres durante años "para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta".

Se le acusa de inducir a víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a tener relaciones sexuales drogados, a veces de días de duración, denominadas "Freak Offs" (un término de jerga para definir relaciones sexuales poco ortodoxas) en la acusación, que menciona indirectamente un ataque a su ex novia, la cantante de R& B, Cassie, el cual fue captado en video.

Sean 'Diddy' Combs ha negado acusaciones

Durante el último año, Combs ha sido demandado por personas que afirman que las sometió a abuso físico o sexual. Él ha negado muchas de esas acusaciones, y su abogado, Marc Agnifilo, dijo afuera de la corte el martes por la mañana que Combs se declararía inocente y que luchará arduamente para tratar de que su cliente sea liberado.

Agnifilo dijo sobre Combs: "Su ánimo es bueno. Tiene confianza".

La acusación formal describe a Combs, de 54 años, como el jefe de una empresa criminal involucrada o que intentaba participar en actividades incluyendo tráfico sexual, trabajo forzado, transporte interestatal con fines de prostitución, delitos de drogas, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia. Está acusado de golpear y arrastrar a las mujeres en numerosas ocasiones, arrojarles objetos y patearlas, y de reclutar a sus asistentes personales, personal de seguridad y personal doméstico para ayudar a ocultar todo.

A medida que se cernía la amenaza de cargos criminales, Combs y sus asociados presionaron a los testigos y a las víctimas para que permanecieran en silencio, incluso intentando sobornarlos y proporcionándoles una narrativa falsa de los eventos, dice la acusación.

Todo esto, alegan los fiscales, estaba sucediendo detrás de la fachada del imperio global de música, estilo de vida y moda de Combs.

