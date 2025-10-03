‘Diddy’ Combs suplica “misericordia” antes de ser sentenciado: pide perdón

Video Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Sean ‘Diddy’ Combs pidió clemencia al juez Arun Subramanian a horas de que sea sentenciado por los dos delitos de los que fue hallado culpable hace tres meses.

El magnate de la música escribió una carta, de cuatro páginas, dirigida al magistrado, en la que manifestó su sentir previo a que dictaminen cuántos años pasará en prisión.

“En primer lugar, quiero pedir perdón y decir cuán sinceramente lamento todo el daño y el dolor que he causado a los demás con mi conducta”, se lee al inicio de su declaración, difundido por CNN.

“Asumo toda la responsabilidad por mis errores del pasado. Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actuales, salvo a mí mismo”, agregó.

A inicios de julio, el rapero fue encontrado culpable por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y no culpable de tráfico sexual y extorsión.

‘Diddy’ Combs pide perdón a sus víctimas y pide “misericordia”

En su escrito, Sean ‘Diddy’ Combs habló de dos de las mujeres que lo acusaron durante el juicio que se llevó a cabo a inicios del año: sus ex, Cassie Ventura, y una joven identificada como ‘Jane’.

“La escena y las imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten una y otra vez en mi cabeza todos los días. Literalmente, perdí la cabeza”, anotó.

“Estuve muy equivocado al levantarle la mano a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo sentiré”, indicó al respecto.

El artista aseveró que la “violencia doméstica” que cometió “será una pesada carga que tendré que llevar para siempre”.

“Su Señoría, pensaba que estaba cuidando de Jane y de su hija, pero después de escuchar su testimonio, me di cuenta de que le había hecho daño. Lo siento profundamente”, afirmó.

También aseguró que “perdí mi camino” y “me perdí en mi viaje”: “Me perdí en las drogas y el exceso. Mi caída tuvo su origen en mi egoísmo”.