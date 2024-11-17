Justin Bieber estaría "más preocupado que nunca" tras escándalo de su mentor 'Diddy'

Video Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber al parecer estaría supuestamente pasándola mal en medio del escándalo de Sean 'Diddy' Combs, quien fue su mentor y ahora enfrenta graves acusaciones de delitos de índole sexual.

La revista canadiense In Touch publicó este 14 de noviembre un reporte que asegura que algunos "amigos" del artista que estarían "preocupados" por él.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasa a Justin Bieber ante escándalo de ‘Diddy’?

"Una fuente" de la revista reveló que supuestamente "Justin casi nunca sale", lo que aparentemente estaría dando señales de cierto aislamiento social.

"Todos pensaron que su falta de socialización se debía a que estaba aceptando ser padre, pero ahora las personas cercanas a él están preocupadas de que sea un problema más profundo", aseguró la persona consultada.

"Parece estar más preocupado que nunca", agregó el informante, destacando que el cantante de 30 años no ha lanzado ningún material musical desde 2021.

Hace algunos años, Bieber hizo público que sufría de depresión, pero el escándalo que lo ha vinculado al juicio que enfrentará 'Diddy' y otras circunstancias personales "realmente lo están molestando últimamente", alegó la fuente de In Touch.

"Parece estar retrocediendo", advirtió, "cuando experimenta momentos bajos, Justin a veces desaparece. Algunos en su círculo más cercano están preocupados".

El medio destacó que "desde agosto, ha habido muchos acontecimientos importantes en la vida de Justin".

A finales de agosto pasado, él y su esposa Hailey dieron la bienvenida a su primer bebe, sin embargo, solo unas cuantas semanas después 'Diddy' Combs, "quien tomó a Justin bajo su protección cuando era un artista musical joven y prometedor", fue arrestado por presunto tráfico sexual.

"Justin está conmocionado por todo el escándalo", dijo la fuente de la revista.

PUBLICIDAD

Otra fuente le había dicho a In Touch previamente que el cantante se había supuestamente "aislado del mundo" en medio de la controversia de quien fue su mentor.

" Es como si hubiera desaparecido del mapa desde el arresto de 'Diddy' y todos los detalles enfermizos que salieron a la luz. La gente está realmente preocupada por él", señaló esa otra persona consultada.

¿Justin sabe algo sobre los supuestos crímenes de ‘Diddy’?

El arresto del rapero ha destapado que el artista organizaba supuestas fiestas sexuales a las que llamaba "Freak offs".

Los fiscales lo acusan de supuestamente haber forzado encuentros sexuales entre personas, además de haber cometido presuntos abusos por parte de él.

Algunos especulan que Justin Bieber pudo alegadamente haber sido testigo de los delitos de su examigo y otros más aseguran que quizás el canadiense habría sido víctima del magnate.

El joven cantante no ha emitido postura al respecto desde la detención de 'Diddy', quien enfrentará juicio en mayo de 2025.