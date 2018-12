Meghan Markle es una “trepadora”: famoso periodista británico destroza a la duquesa de Sussex

Los diarios británicos amanecieron este miércoles con una nueva nota desprestigiando a Meghan Markle. ¿La diferencia? No se trataba de uno de esos comentarios hechos por la enojada familia de la actriz ( que no asistió a su boda). Se trataba nada menos que de una columna de opinión del polémico periodista Piers Morgan, exeditor de diarios como The Sun, News of the World y el Daily Mirror.