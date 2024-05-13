Prohíben al príncipe Harry y a Meghan Markle recaudar dinero con su Fundación Archewell

Video Meghan Markle rompió el protocolo en pleno tributo a la reina Isabel: esto hizo frente a la multitud

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron la orden de dejar de recaudar o gastar dinero por medio de su Fundación Archewell.

La organización benéfica fue declarada “morosa” por impago de cuotas e inclusive podría enfrentar graves consecuencias si no soluciona la situación.

Fundación del príncipe Harry y Meghan Markle en la lista de “morosos”

El 3 de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió un aviso de morosidad para la Fundación Archewell, que los duques de Sussex fundaron luego de abandonar sus funciones como miembros de la realeza en marzo de 2020.

En los documentos, obtenidos por People, se indica que la institución caritativa está “en la lista de morosos del Registry of Charities and Fundraisers por no haber presentado los informes anuales y/o las tasas de renovación exigidas”.

“Una organización que figure como morosa no está en regla y tiene prohibido llevar a cabo conductas para las que se requiere el registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos benéficos”, se explica.

“La organización también puede estar sujeta a sanciones y su registro puede ser suspendido o revocado por (la dependencia). Una vez que presente el/los registro(s) moroso(s), se le notificará el importe de las tasas de demora que se le adeuden”, sumó.

Una fuente comentó al medio que la Fundación Archewell presentó su declaración a tiempo, pero el cheque que se envió nunca lo recibieron, problema del que se percataron hasta que se emitió el aviso de morosidad.

El informante puntualiza que la institución caritativa ya envió un nuevo cheque por correo, así que esperan que la contrariedad se resuelva rápidamente y se refleje en los registros durante los próximos siete días laborales.

Daily Mail puntualiza que esta noticia pone en duda lo dicho por la pareja la semana pasada cuando, en su gira por Nigeria, anunciaron la ampliación de una asociación entre su fundación y GEANCO Foundation en Abuja.

Fundación de príncipe Harry y Meghan Markle habría sufrido pérdidas

El diario británico dio a conocer que, acorde con CharityWatch, las declaraciones de impuestos reveladas por Fundación Archewell en diciembre de 2023 evidenciaron que habían sufrido una disminución de 11 millones de dólares en donaciones en 2022 en comparación con 2021.

Los papeles mostraron que la organización sin fines de lucro recibió poco más de 2 millones de dólares en donativos altruistas en 2022, mientras que un año antes fue de 13 millones de dólares.