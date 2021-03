Los millones de Lady Diana 'salvaron' a Meghan y Harry: "Ella estaría muy enojada" por lo que les pasó

Si bien Diana fue una princesa muy querida por el pueblo, dijo no se veía como futura reina sino que solo quería ser una “reina de corazones”. Entre tanto, Meghan, quien es estadounidense y antes de casarse con Harry estuvo divorciada , dejó claro que ella no es ni quiere ser Diana.

“Toda la grandiosidad de todo esto es un apego que yo personalmente, ¿no? Yo he sido mesera y actriz y princesa y duquesa, pero siempre he seguido siendo Meghan, así que yo siempre he tenido claro quién soy, independientemente de todas las cosas y el título más importante que llegaré a tener será el de mamá. Eso lo sé”, dijo la esposa del príncipe Harry, quien lució un brazalete que fue de Diana. “No voy a vivir mi vida con miedo”.