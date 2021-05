El príncipe Harry otra vez estará junto a Oprah, esta vez para hablar de "traumas no resueltos" y salud mental

Diciendo que “todos somos humanos”, el príncipe Harry habló sobre los “traumas no resueltos” que muchas personas tienen , como antesala del estreno de su documental sobre salud mental a fines de este mes.

“Todos nacemos en diferentes lugares, crecemos en diferentes ambientes, y como resultado somos expuestos a diferentes experiencias”, dijo el duque de Sussex el lunes, reportó The Sun.

“Pero la experiencia que todos tenemos en común es que todos somos humanos. La mayoría de nosotros sufre de algún tipo de trauma no resuelto, alguna pérdida o duelo, que se siente – y es – muy personal”, puntualizó.

Las declaraciones del hijo menor del príncipe Carlos ocurrió a la vez que se anunció que su documental ‘The Me You Can’t See’ (El Yo que Tú No Puedes Ver) estrenará el 21 de este mes por Apple TV+. Harry y Oprah Winfrey son los creadores y productores ejecutivos de la serie televisiva sobre salud mental.