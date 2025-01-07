Meghan Markle reaparece “devastada” tras anunciar su regreso a la televisión

Video El pasado como actriz de Meghan Markle contradice su versión: sí sabía cómo hacer una reverencia a la reina

Meghan Markle atraviesa por un momento difícil. La duquesa de Sussex reapareció “devastada” tan solo cinco días después de anunciar su regreso a la televisión.

La esposa del príncipe Harry empleó sus redes sociales para dar a conocer que se encuentra de luto por la muerte de Guy, su querida mascota a la que quería como un miembro más de su familia.

“En memoria de Guy”, escribió este 7 de enero en Instagram. “En 2015, adopté un Beagle de un rescate de perros en Canadá. Había estado en un refugio de muerte en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo abalancé… y me enamoré”, agregó.

Meghan Markle de luto por la muerte de su mascota Guy. Imagen Meghan Markle / Instagram



Meghan Markle reveló en su publicación que su mascota era tan “pequeña y frágil” que en el refugio le llamaban cariñosamente ‘El pequeñín’, razón por la que decidió nombrarlo Guy.

En esta misma publicación, la esposa del príncipe Harry recordó que Guy la acompañó en las mejores etapas de su vida: desde su exitoso blog de lifestyle ‘The Tig’, que tenía antes de casarse con el príncipe Harry, hasta el momento en que se convirtió en madre.

“Estuvo conmigo en ‘Suits’, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en mamá... Estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, el consuelo”.

Incluso, habló abiertamente del “terrible accidente” que sufrió su mascota poco antes de instalarse en Londres. Aquella ocasión, los médicos le habrían advertido que el can nunca volvería a caminar.

"Sufrió un terrible accidente que le tuvo varios meses sometido a operaciones y sin poder salir de la clínica”, narró. "H y yo conducíamos hasta altas horas de la noche para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses y meses".

Guy convivió con los hijos de Meghan Markle. Imagen Meghan Markle / Instagram



La duquesa de Sussex aprovechó su publicación de Instagram para compartir que se encuentra “devastada” sobre todo porque su pequeña mascota formaba parte de su serie, que marcaría su regreso a la televisión.

“Espero que lleguen a entender por qué estoy tan devastada por su pérdida. Creo que puede que también los enamore un poco. He llorado demasiadas lágrimas como para contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua corriendo por tu cara haga que de alguna manera no las sientas, o que finjas que no están ahí. Pero están ahí. Y eso también está bien”, subrayó.

Por último, Meghan Markle agradeció a Guy por tantos años de “amor incondicional” y por estar junto a ella en cada uno de los momentos más importantes de su vida, pero también junto a sus hijos: Archie Harrison y Lilibet Diana.

“Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás”, sentenció.