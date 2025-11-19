Nodal y sus padres quedan libres de cargos tras ser señalados de presunta falsificación de documentos

Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González Terraza, no fueron vinculados a proceso por el presunto delito de falsificación de firmas, tras la demanda que interpuso Universal Music en 2021 en su contra.

Este martes 18 de noviembre, el esposo de Ángela Aguilar y sus padres se presentaron en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, donde se definió su situación legal durante una audiencia que se retrasó nueve horas y que se extendió hasta la mañana del miércoles 19.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 7 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, el cantante y sus padres salieron de la audiencia para atender a los medios de comunicación.

"No pudieron comprobar ni una sola (firma), por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado", dijo a los medios, como Despierta América. "Yo confío cien por ciernto en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia", añadió.

Cristina Nodal se mantuvo detrás de su hijo durante el encuentro con los medios y su esposo, Jaime González, también dio sus primeras impresiones tras ganar una de las batallas legales.

"Feliz porque se hizo justicia, muy feliz, y ahora sí podemos cantarlo, con todo respeto del mundo, pero lo que es, es. Se trabajó muy duro".

Christian Nodal agregó que continúa "peleando sus masters" contra Universal Music y por eso tienen una demanda civil en curso en la que están trabajando para que se convierta en penal.

¿De qué se les acusaba a Christian Nodal y sus padres?

El litigio empezó en noviembre de 2021, cuando los Nodal presentaron una demanda civil contra Universal por los derechos de sus canciones.

En ese proceso, Christian Nodal incluyó como pruebas certificaciones de supuestos contratos con los que pretendía reclamar la propiedad de temas pertenecientes a la discográfica.

Sin embargo, la empresa cuestionó la autenticidad de los documentos y, en junio de 2024, respondió con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalando la presunta falsificación de contratos.

PUBLICIDAD

La defensa de Universal Music argumentó que peritos oficiales de la dependencia determinaron, mediante dictámenes en grafoscopía, que las firmas de los 32-34 convenios escritos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien, además, declaró que no prestó sus servicios a la familia.