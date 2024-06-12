Christian Nodal enfrenta fuerte acusación en medio de polémica con Ángela Aguilar y Cazzu

Video ¿Ángela Aguilar quiere que su novio se tatúe su nombre? Esto dijo antes del romance con Nodal

La disquera Universal Music solicitó que la demanda que interpuso en contra de Christian Nodal y sus padres por presunta "falsificación y fraude" se judicialice para que se lleve de manera penal.

Fue el 22 de febrero de 2022 cuando la compañía inició las acciones legales para reclamar que el cantante se adjudicara "ilegalmente" los discos 'Me dejé llevar', 'Ahora' y '¡AAYAY!', en los que se incluyen temas como 'Adiós Amor' y 'De Los Besos Que Te Di'.

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, el Ministerio Público encontró en el proceso de investigación que "la firma del notario en los contratos presentados por Nodal no corresponde a su puño y letra".

Debido a que "32 documentos" no tendrían la firma auténtica del notario, Universal Music solicita que el caso sea presentado a un juez penal federal, explicó el periódico.

La compañía disquera alega que Cristina Nodal y Jaime González, padres del cantante, " fabricaron contratos para atribuirle a Nodal la titularidad de las obras", lo que se considera fraude.

El origen de la demanda contra Nodal

El pleito legal tiene que ver con el catálogo musical de Christian, quien rompió lazos con Universal Music en 2022.

Según información que 'Ventaneando' presentó el 22 de febrero de 2022, los padres de Nodal "simularon contratos" para atribuirle a su hijo la "titularidad" de los temas que grabó con dicha compañía.

"Los abogados de Universal se presentaron en la fiscalía para montar esta denuncia por presunto fraude genérico en contra de los padres de Christian Nodal, que son los dos que firmaron el contrato con Universal, al simular un contrato o contratos que buscan atribuirle a Christian Nodal la titularidad de la obra propiedad de Universal Music o bien, por fraude genérico", explicaron en el programa.

De acuerdo con los alegatos de la disquera, Cristy Nodal y Jaime González engañaron "a Universal obteniendo un lucro indebido, porque dicen que en la demanda que presentaron los papás, presentaron contratos apócrifos donde reconocen a Christian como titular de los temas que grabó Universal".