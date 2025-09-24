Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Video Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Christian Nodal y sus papás, Jesús González y Cristy Nodal, enfrentan una nueva adversidad en medio de los rumores de que tendrían problemas familiares.

Este 23 de septiembre, el abogado de Universal Music, Ulrich Richter Morales, dio a conocer que el cantante y sus padres enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos con la disquera, reporta El Universal.

La cita fue establecida el lunes 22 ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, se especificó en un comunicado difundido por la ‘influencer’ de espectáculos ‘Chamonic’.

Según información del diario mexicano, el licenciado puntualizó que a la reunión judicial se convocará tanto a los asesores legales de la compañía como al esposo de Ángela Aguilar y sus progenitores, quienes serían notificados al respecto “en los próximos días”.

En caso de que se determine vinculación a proceso, el magistrado podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o entrega del pasaporte.

La acusación contra Nodal y sus padres

Esta acción penal deriva de la demanda civil que Christian Nodal interpuso contra Universal Music en noviembre de 2021 reclamando la titularidad de sus canciones.

En ese proceso, el cantautor incluyó como pruebas certificaciones de supuestos contratos con los que pretendía reclamar la propiedad de temas pertenecientes a la discográfica.

Sin embargo, la empresa cuestionó la autenticidad de los documentos y entabló una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa de la corporación indicó que peritos oficiales de la dependencia determinaron, mediante dictámenes en grafoscopía, que las firmas de los 32 convenios escritos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien, además, declaró que no prestó servicios a la familia.

Nodal niega ruptura con su papá

Recientemente, Christian Nodal finalmente reaccionó a las especulaciones de que había despedido a su padre, Jesús González, de su equipo de trabajo por supuestas discrepancias laborales y personales.

“No es cierta [la versión]. Tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”, dijo el compositor de ‘Adiós Amor’ durante una conferencia en Colombia el viernes 19 de septiembre.

“No sé cuál sea el interés de despertar todos los conflictos que no existen”, lamentó el yerno de Pepe Aguilar acerca de los trascendidos.