Nodal estaría de luto: reportan que integrante de su familia murió en trágico accidente

Video Nodal no celebró su triunfo en los Latin GRAMMY, ¿se fue de la premiación sin Ángela Aguilar?

Christian Nodal y sus padres estarían de luto tras la presunta muerte de un querido integrante de su familia.

Según reportes de la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida en redes como ‘Chamonic’, la fiesta de cumpleaños de Cristy Nodal no habría sido suspendida por presuntos problemas de salud de la señora sino por la presunta trágica muerte de su cuñada.

“El pasado 4 de noviembre, la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal, falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas. Su hermana, Lourdes, iba en camino al aeropuerto, pues tomaría un vuelo para ir a la fiesta de Cristy, pero lamentablemente en el camino al aeropuerto tuvo un accidente y falleció”, señaló en Instagram, citando a una fuente “verídica”.

“Ahora la familia está viendo qué pasará con su hermana Luly (de cariño así le decían), pues el señor Jaime se está haciendo cargo de todo lo que conlleva el funeral y él quiere que su hermana sea cremada y las cenizas las lleven a Guadalajara, donde reside, pero la mamá de Jaime y sus otros hermanos quieren que la lleven a Caborca, Sonora, y sepultarla junto a su papá. En el trabajo de Lourdes compartieron el pésame a la familia”, agregó.

‘Chamonic’ agregó en su publicación el reporte de New Channel 10, donde la comunicadora Madison Fisher informa sobre un accidente automovilístico cerca de Bishop Hill ocurrido alrededor de las 5 de la mañana el 4 de noviembre.

Incluso, este mismo medio especifica que el Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó la identidad de la persona que murió en el trágico accidente, que se encuentra en investigación.

“Hilda Lourdes González Terrazas, de 47 años y residente de Dalhart, conducía hacia el sur por la RM 1061 cuando , por una razón desconocida, su automóvil derrapó y cruzó el carril en dirección norte. El coche se salió de la carretera antes de volcar contra una valla de ladrillos”, señalaron.

Mamá de Christian Nodal suspende su fiesta de cumpleaños

El 7 de noviembre, la periodista Adri Toval informó en Instagram que supuestamente Cristy Nodal suspendió su fiesta de cumpleaños por motivos de salud. Incluso, refirió que se encontraba “delicada”.

"La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”, dijo.