Nodal solicita amparo ante demanda en la que tendría que pagar millones: podría ser arrestado

Video Nodal enfrenta ahora millonario lío en Colombia: un supuesto vuelo lo mete en problemas

Nodal continúa en medio de problemas legales tras la demanda en su contra que interpuso Universal Music en 2021. La disquera reclama los derechos de tres álbumes del cantante y acusa la supuesta falsificación de 32 contratos, por lo cual Christian podría pagar 2 millones de dólares.

El 28 de agosto el equipo de abogados del esposo de Ángela Aguilar interpuso un amparo para poder tener acceso a la carpeta de investigación. Un juez de distrito de la fiscalía negó la solicitud, pero el cantante inició un nuevo juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México.

De acuerdo con información del diario La Jornada, la solicitud le fue negada a Nodal porque no se especifica lo que reclama, por lo cual el juez Juan Mateo Brieba de Castro no accedió a que se le permita el acceso a los documentos.

¿Por qué negaron el acceso a Nodal?

El magistrado señaló que el cantante de 26 "solicita la suspensión para efectos de que se le expidan las copias auténticas de las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación, y se les permita el acceso", detalla el documento que la fuente consultó.

La autoridad agrega que la solicitud es "ambigua" porque "no se tiene certeza si únicamente quiere reclamar la determinación del 14 de agosto de 2025 o también la negativa de darle acceso a la indagatoria. En ese sentido, deberá precisar expresamente si también quiere combatir ese acto o sólo es señalado inicialmente". Por lo cual, se le pidió a Christian que explique sus puntos de "forma clara y ordenada".

Este 10 de septiembre habrá una audiencia incidental en la que se determinará si procede la solicitud del esposo de Ángela Aguilar.

De acuerdo con información del periodista Gil Barrera, el cantautor tendría "20 días para arreglarse con la disquera" y de esa forma evitar que se judicialice la carpeta de investigación y se emita una "orden de aprehensión" para él y su padre, Jaime González, quien también está involucrado en la disputa legal.