Christian Nodal

¿Nodal será investigado por entregar dinero en efectivo a Cazzu para su hija? Aclaran la situación

Pati Chapoy reportó que en la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu alega que desde hace 13 meses le ha pasado pensión a su hija en efectivo. Sin embargo, el "entorno" del cantante aclaró la situación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Video Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte

El programa 'Ventaneando' dio a conocer la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu en el estado de Jalisco y filtró datos delicados que contiene la querella, uno de ellos las cantidades que el cantante habría mandado para la manutención de su hija.

Tras darse a conocer esa información, el proceso legal ha estado rodeado de especulaciones, incluso, la periodista Pati Chapoy señaló que Christian habría entregado el dinero en efectivo por solicitud de la argentina.

PUBLICIDAD

Esto provocó que se especulara que el cantante podría estar sujeto a una investigación para comprobar que el dinero habría sido ingresado de manera legal a Argentina. Sin embargo, la información ya fue aclarada por el "entorno de Nodal".

¿Nodal entregó el dinero para su hija en efectivo?

Más sobre Christian Nodal

Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti
2 mins

Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti

Univision Famosos
¿Aneliz Aguilar rompió su compromiso por su cuñado Nodal? Este es el origen del rumor
2 mins

¿Aneliz Aguilar rompió su compromiso por su cuñado Nodal? Este es el origen del rumor

Univision Famosos
Madre de Ángela Aguilar se pronuncia sobre el "ciberacoso" que sufre su hija
2 mins

Madre de Ángela Aguilar se pronuncia sobre el "ciberacoso" que sufre su hija

Univision Famosos
Ángela Aguilar se arrodilla frente al público: le gritan “no estás sola” en medio de la polémica
1 mins

Ángela Aguilar se arrodilla frente al público: le gritan “no estás sola” en medio de la polémica

Univision Famosos
Angélica Vale responde molesta ante comentarios de que le "llegó el karma" con su divorcio
2 mins

Angélica Vale responde molesta ante comentarios de que le "llegó el karma" con su divorcio

Univision Famosos
Los problemas legales para Nodal no terminan: Universal Music apela y esto seguiría para el cantante
1 mins

Los problemas legales para Nodal no terminan: Universal Music apela y esto seguiría para el cantante

Univision Famosos
¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar
2 mins

¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?
2 mins

Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?

Univision Famosos
Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos
2 mins

Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos

Univision Famosos
Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”
2 mins

Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”

Univision Famosos

El periodista Alex Rodríguez aclaró la situación y puso un alto a las especulaciones a través de su cuenta de Instagram.

El presentador de ¡Siéntese Quien Pueda! explicó que gente cercana al cantante desmintió lo dicho por Pati Chapoy, pues todo se ha hecho "de banco a banco".

"Nodal nunca envió esos casi 660 mil dólares a Argentina en efectivo, es completamente falso", dijo el español.

"Lo que hizo es hacer ingresos a través de su propio banco a otro banco en Argentina, y allí una persona se encargó de sacar ese dinero en efectivo para llevárselos a Cazzu", aseveró según la información que le proporcionó el "entorno de Nodal".

Rodríguez señala que el cantante puede "demostrar" todas las transacciones que le habría hecho a la madre de su hija, lo que también comprobaría que lo hizo de manera "legal".

Incluso, señaló que los documentos que comprueban las transferencias bancarias estarían "incluidos en la demanda".

¿La demanda de Nodal a Cazzu es falsa?

Otra de las especulaciones que han rodeado al caso es que la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu es falsa, según reportó el programa de Javier Ceriani. Sin embargo, la abogada mexicana Ahtziri Cárdenas lo desmintió.

PUBLICIDAD

La letrada explicó en ¡Siéntese Quien Pueda! que el proceso legal "sí es real" y fue interpuesto el 4 de diciembre en el Juzgado 14 de lo Familiar del estado de Jalisco. Además, mostró en el show el número de la carpeta.

Compartió que al ser un caso de una menor de edad los documentos no son públicos y no cualquier persona tiene acceso a ellos.

Relacionados:
Christian NodalCazzuPati ChapoyInti González CazzuchelliCelebridadesFamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX