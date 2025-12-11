Christian Nodal ¿Nodal será investigado por entregar dinero en efectivo a Cazzu para su hija? Aclaran la situación Pati Chapoy reportó que en la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu alega que desde hace 13 meses le ha pasado pensión a su hija en efectivo. Sin embargo, el "entorno" del cantante aclaró la situación.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Indignado: equipo de Nodal estalla tras filtrarse “información confidencial” de Inti y esto advierte

El programa 'Ventaneando' dio a conocer la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu en el estado de Jalisco y filtró datos delicados que contiene la querella, uno de ellos las cantidades que el cantante habría mandado para la manutención de su hija.

Tras darse a conocer esa información, el proceso legal ha estado rodeado de especulaciones, incluso, la periodista Pati Chapoy señaló que Christian habría entregado el dinero en efectivo por solicitud de la argentina.

PUBLICIDAD

Esto provocó que se especulara que el cantante podría estar sujeto a una investigación para comprobar que el dinero habría sido ingresado de manera legal a Argentina. Sin embargo, la información ya fue aclarada por el "entorno de Nodal".

¿Nodal entregó el dinero para su hija en efectivo?

El periodista Alex Rodríguez aclaró la situación y puso un alto a las especulaciones a través de su cuenta de Instagram.

El presentador de ¡Siéntese Quien Pueda! explicó que gente cercana al cantante desmintió lo dicho por Pati Chapoy, pues todo se ha hecho "de banco a banco".

"Nodal nunca envió esos casi 660 mil dólares a Argentina en efectivo, es completamente falso", dijo el español.

"Lo que hizo es hacer ingresos a través de su propio banco a otro banco en Argentina, y allí una persona se encargó de sacar ese dinero en efectivo para llevárselos a Cazzu", aseveró según la información que le proporcionó el "entorno de Nodal".

Rodríguez señala que el cantante puede "demostrar" todas las transacciones que le habría hecho a la madre de su hija, lo que también comprobaría que lo hizo de manera "legal".

Incluso, señaló que los documentos que comprueban las transferencias bancarias estarían "incluidos en la demanda".

¿La demanda de Nodal a Cazzu es falsa?

Otra de las especulaciones que han rodeado al caso es que la demanda que Nodal interpuso en contra de Cazzu es falsa, según reportó el programa de Javier Ceriani. Sin embargo, la abogada mexicana Ahtziri Cárdenas lo desmintió.

PUBLICIDAD

La letrada explicó en ¡Siéntese Quien Pueda! que el proceso legal "sí es real" y fue interpuesto el 4 de diciembre en el Juzgado 14 de lo Familiar del estado de Jalisco. Además, mostró en el show el número de la carpeta.