Christian Nodal

Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti

El abogado de Christian Nodal envió un comunicado para externar que el cantante desaprueba que se haya filtrado información tan delicada de "un asunto estrictamente familiar y jurídico".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Video Nodal entrega propuesta de acuerdo con Cazzu respecto a su hija: se verían “cara a cara”

El 4 de diciembre el programa mexicano 'Ventaneando' dio a conocer que Christian Nodal había demandado a Cazzu de manera formal en "un juzgado familiar de Jalisco". Ahora, el abogado del cantante reprobó que información tan delicada se haya "filtrado" a los medios.

La periodista Pati Chapoy, titular del show, detalló que el cantante expone en el documento que le había dado "12 millones de pesos" a la madre de Inti en efectivo en un lapso de 13 meses, así como que la argentina se ha negado a que a la niña se le expida el pasaporte mexicano y se le tramite una visa para poder viajar a Estados Unidos, donde él radica.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

¿Aneliz Aguilar rompió su compromiso por su cuñado Nodal? Este es el origen del rumor
2 mins

¿Aneliz Aguilar rompió su compromiso por su cuñado Nodal? Este es el origen del rumor

Univision Famosos
Madre de Ángela Aguilar se pronuncia sobre el "ciberacoso" que sufre su hija
2 mins

Madre de Ángela Aguilar se pronuncia sobre el "ciberacoso" que sufre su hija

Univision Famosos
Ángela Aguilar se arrodilla frente al público: le gritan “no estás sola” en medio de la polémica
1 mins

Ángela Aguilar se arrodilla frente al público: le gritan “no estás sola” en medio de la polémica

Univision Famosos
Angélica Vale responde molesta ante comentarios de que le "llegó el karma" con su divorcio
2 mins

Angélica Vale responde molesta ante comentarios de que le "llegó el karma" con su divorcio

Univision Famosos
Los problemas legales para Nodal no terminan: Universal Music apela y esto seguiría para el cantante
1 mins

Los problemas legales para Nodal no terminan: Universal Music apela y esto seguiría para el cantante

Univision Famosos
¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar
2 mins

¿A Nodal lo tienen embrujado?: Mhoni Vidente hace predicción sobre el esposo de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?
2 mins

Amigo de Ángela Aguilar y Nodal sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud?

Univision Famosos
Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos
2 mins

Problemas de Nodal y Cazzu inspiran en Argentina propuesta de ley en favor de los hijos

Univision Famosos
Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”
2 mins

Pepe Aguilar hace sorpresivo comentario sobre “esponjas” en su hija Ángela: “No, pues sí”

Univision Famosos
Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela y manda mensaje a las mujeres mexicanas: "Está bien loco"
2 mins

Pepe Aguilar defiende a su hija Ángela y manda mensaje a las mujeres mexicanas: "Está bien loco"

Univision Famosos

Abogado de Nodal alega que Inti fue expuesta

César Muñoz, representante legal de Christian Nodal, envió un comunicado a los medios de comunicación para externar su "preocupación e indignación por la divulgación pública de un asunto estrictamente familiar y jurídico" que afecta a una menor, en este caso a Inti.

El abogado explica que el proceso se lleva "bajo un estricto llamado a la reserva procesal" y la filtración de la información atenta contra la privacidad de la niña y los involucrados.

Señala que este proceso tiene como objetivo "garantizar los derechos de la menor de edad, su derecho a convivencias sanas, estables y continuas con el padre, su derecho a mantener una relación significativa con él y la determinación de su derecho a la nacionalidad mexicana".

Muñoz también deja claro que este proceso no tiene que ver con la manutención, sino con la "consolidación de una relación paterno-filial saludable" entre Nodal y su hija.

"La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe convertirse en centro de especulación pública", se lee en el comunicado.

El abogado también explica que "las pruebas se están desahogando" para demostrar que el interés de Nodal es "garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio".

Finalmente, informó que "se han iniciado las indagatorias para esclarecer el origen de la filtración" y pidió a los medios de comunicación "abstenerse de replicar, distorsionar o especular sobre el procedimiento judicial".

Relacionados:
Christian NodalCazzuPolémicas de famososInti González CazzuchelliCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX