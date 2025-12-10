Christian Nodal Abogado de Nodal reprueba que se filtren detalles de la demanda a Cazzu porque afectaría a Inti El abogado de Christian Nodal envió un comunicado para externar que el cantante desaprueba que se haya filtrado información tan delicada de "un asunto estrictamente familiar y jurídico".



Video Nodal entrega propuesta de acuerdo con Cazzu respecto a su hija: se verían “cara a cara”

El 4 de diciembre el programa mexicano 'Ventaneando' dio a conocer que Christian Nodal había demandado a Cazzu de manera formal en "un juzgado familiar de Jalisco". Ahora, el abogado del cantante reprobó que información tan delicada se haya "filtrado" a los medios.

La periodista Pati Chapoy, titular del show, detalló que el cantante expone en el documento que le había dado "12 millones de pesos" a la madre de Inti en efectivo en un lapso de 13 meses, así como que la argentina se ha negado a que a la niña se le expida el pasaporte mexicano y se le tramite una visa para poder viajar a Estados Unidos, donde él radica.

Abogado de Nodal alega que Inti fue expuesta

César Muñoz, representante legal de Christian Nodal, envió un comunicado a los medios de comunicación para externar su "preocupación e indignación por la divulgación pública de un asunto estrictamente familiar y jurídico" que afecta a una menor, en este caso a Inti.

El abogado explica que el proceso se lleva "bajo un estricto llamado a la reserva procesal" y la filtración de la información atenta contra la privacidad de la niña y los involucrados.

Señala que este proceso tiene como objetivo "garantizar los derechos de la menor de edad, su derecho a convivencias sanas, estables y continuas con el padre, su derecho a mantener una relación significativa con él y la determinación de su derecho a la nacionalidad mexicana".

Muñoz también deja claro que este proceso no tiene que ver con la manutención, sino con la "consolidación de una relación paterno-filial saludable" entre Nodal y su hija.

"La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe convertirse en centro de especulación pública", se lee en el comunicado.

El abogado también explica que "las pruebas se están desahogando" para demostrar que el interés de Nodal es "garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio".