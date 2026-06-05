Ángela Aguilar

No era la mamá de Nodal: revelan identidad de la mujer que abraza cariñosamente a Ángela Aguilar en show

Hace días se reportó que supuestamente Ángela Aguilar y su suegra, Cristy Nodal, se habían reencontrado durante el concierto que Christian Nodal ofreció el 29 de mayo en la Ciudad de México.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Mamá de Nodal y Ángela Aguilar se reencuentran en medio de supuesto pleito? Así las habrían captado

Ángela Aguilar y su suegra, Cristy Nodal no se reencontraron en el concierto que Christian Nodal ofreció el 29 de mayo en la Ciudad de México.

Este viernes 5 de junio, el periodista Alex Rodríguez dio a conocer en ¡Siéntese Quien Pueda! la identidad de la mujer que fue captada abrazando cariñosamente a Ángela Aguilar durante el show del cantante.

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“Hay que desmentir una información. Supuestamente en este video aparece Ángela Aguilar conviviendo con la mamá de Christian Nodal”, dijo el presentador mientras se proyectaban imágenes del programa digital ‘En Shock’.

¿Quién es la mujer que abraza a Ángela Aguilar en show de Nodal?

“Los papás de Christian Nodal no fueron a ese concierto y definitivamente no fueron. Esa mujer es una fan super discreta, muy respetuosa que viaja siempre para poder estar con Christian y con Ángela en todos sus conciertos”, detalló.

De acuerdo con Alex Rodríguez, él también tuvo oportunidad de saludar a la mujer y, habría podido comprobar personalmente que “en esta ocasión”, los padres del intérprete de ‘Un Vals’ no acudieron al show.

“Es fan, se parece, pero no tiene nada qué ver con la mamá de Christian Nodal. En ese momento también se sacó una foto conmigo, se llama Cristina (…) Estábamos todos ahí. Por supuesto, no es la mamá de Christian Nodal, que en esta ocasión no acudió al concierto”, sentenció.

Ella es la mujer con la que habrían confundido a la mamá de Nodal.
Ella es la mujer con la que habrían confundido a la mamá de Nodal.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Univision


Días atrás, el periodista Jorge Carbajal había comentado en su programa digital ‘En Shock’ que, supuestamente, Cristy Nodal y Ángela Aguilar se habrían reencontrado en ‘La México’. Incluso, compartió imágenes del aparente momento.

“Quién creen que estuvo ahí, al pie del ruedo. Estuvo rodeada de mucha seguridad… Doña Cristy llegó allí, solita, con su seguridad”, dijo el 2 de junio.

“A la primera a la que se encontró fue a Ángela… no veo que se estén echando miradas, ojos, nada… estaban muy sonrientitas las dos… Se abrazaron, se saludaron de beso, se platicaron un rato”, insistió.

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