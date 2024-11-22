¿Ángela Aguilar se fue de México? Así sería su hogar junto a Christian Nodal

Video ¿Nodal seguía con Cazzu cuando empezó a salir con Ángela? La historia completa de su relación

Ángela Aguilar ha estado en el ojo público desde que se casó con Christian Nodal, quien dejó a la argentina Cazzu y a su hija Inti para formalizar su relación con la hija de Pepe Aguilar.

A raíz del escándalo, prácticamente cada movimiento de Ángela ha sido analizado a detalle por el público, incluidas sus publicaciones en redes sociales.

El pasado 19 de noviembre de 2024 la cantante compartió un video en sus redes, en donde se le ve mirando cabizbaja hacia la ventana de un avión. Esto hizo que muchos ‘haters’ especularan que Ángela se habría ido de México porque no habría soportadolos abucheos que recibió en los Kid’s Choice Awards México 2024 .

Sin embargo, solo se trata de un fragmento de un video de agradecimiento hacia sus colaboradores y sus fan, por su apoyo a su disco ‘Bolero’, que fue nominado en los Latin Grammy 2024 en la categoría Álbum del Año. Acompañó las imágenes del siguiente texto:

"Gracias por permitirme vivir este sueño. A la Academia, mi más sincero agradecimiento por esta nominación que me llena de esperanza y orgullo. A todos aquellos que aportaron su corazón y dedicación a este proyecto, les doy las gracias".

Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen @angela_aguilar_ en Instagram/ Getty Images

¿En dónde vive Ángela Aguilar?



Sin embargo, sí es probable que Ángela Aguilar se haya ido de México tras su reciente presentación en los Kid's Choice Awards México 2024, pues se sabe que la cantante lleva años viviendo en Estados Unidos.

Como es bien sabido, Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, y gran parte de su vida ha crecido en tierras norteamericanas.

¿Cómo es la casa de Ángela Aguilar y su familia?



En entrevista con El Escorpión Dorado en 2020, Pepe Aguilar compartió que la que fue su hogar durante muchos años fue una mansión ubicada en Hidden Hills, un exclusivo barrio de Los Ángeles que cuenta con lujosas residencias y alta seguridad.

Esta zona es conocida porque en ella han vivido varias celebridades de Hollywood, como Kim Kardashian, Will Smith, Miley Cyrus y The Weeknd.

Se especula que la propiedad de Pepe Aguilar costaría millones de dólares debido a la exclusiva zona en la que se encuentra, y se sabe que tiene excéntricas amenidades como una amplia caballeriza y una gran piscina.

En 2022 se reportó que Pepe Aguilar compró otra mansión para habitarla junto a su familia, la cual se encuentra ubicada en Magnolia, Texas.

Se especula que le habría costado alrededor de 3 millones de dólares, y el cantante compartió a través de sus redes sociales que la mansión cuenta con un estudio de grabación, caballerizas, y amplias áreas verdes.

¿Ángela Aguilar ya vive con Christian Nodal?



Luego del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal muchos fans se han preguntado si la pareja vive o no junta.

Aunque ellos no han dado detalles oficiales de su vida privada, diversos medios de comunicación han reportado que ellos, como marido y mujer, comparten el mismo techo en la actualidad.

Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos por primera vez en una alfombra roja Imagen Mezcalent/Instagram @angela_aguilar_

¿En dónde está la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?



De acuerdo con la influencer de espectáculos Chamonic, Christian Nodal habría comprado una propiedad en Magnolia, Texas, muy cerca de donde vive la familia Aguilar.

Se trata de una zona conocida por su ambiente tranquilo y privado, muy adecuada para personalidades de alto perfil como Christian Nodal y la familia Aguilar.

Es en esta ciudad estadounidense donde la pareja habría estado disfrutando de su vida privada alejada de los paparazzi, y de los constantes cuestionamientos de la prensa.