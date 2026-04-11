Christian Nodal Nodal reacciona a polémica de su nuevo video tras comparaciones de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu Christian Nodal rompió el silencio y se pronunció sobre la polémica de su nuevo video "Un Vals", tras las comparaciones de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu.



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Video Modelo que aparece en video de Nodal ¿en verdad se parece a Cazzu o a Ángela Aguilar?

Christian Nodal lanzó el video de su nuevo sencillo "Un Vals" y ha causado controversia porque, en redes sociales y algunos medios de comunicación, se discute que la modelo se parece a Cazzu, aunque otros señalan que a Ángela Aguilar.

Ante la polémica, el cantante rompió en silencio a través de un breve mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

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"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso…", se lee.

Nodal agregó: "Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes", finalizó en su breve comunicado.

Comunicado de Nodal sobre su nuevo video "Un Vals". Imagen Nodal/Instagram

¿Quién es la modelo que aparece en el nuevo video de Nodal?

La joven se llama Dagna Mata y, según información que aparece en su perfil de Instagram, nació en el Estado de México.

Estudió comunicación visual y adquirió notoriedad en redes por su trabajo en la fotografía. Además, es stylist y reside en España.

Tras la polémica que surgió por su participación en el nuevo video de Nodal, Dagna hizo un video en donde pidió que no se involucren a terceros.

"¡Gracias por sus mensajes y por escucharme! Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie", dijo sin mencionar el nombre de Cazzu o Ángela Aguilar, que son con quienes ha sido comparada.