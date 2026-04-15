Ángela Aguilar

Los Aguilar rompen el silencio tras polémica con modelo del video de Nodal que involucra a Ángela

La famosa familia emitió un comunicado en el que abordó la controversia que envuelve a la intérprete de ‘En realidad’ tras señalamientos de que protagonista del clip ‘Un Vals’, tema de su esposo, se parece a ella y a Cazzu.

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Por:Dayana Alvino
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Video Exclusiva: modelo del video de Nodal reacciona a la polémica por su parecido con Cazzu

La familia Aguilar finalmente se ha pronunciado en medio de la polémica que involucra a Ángela por el presunto parecido con ella y Cazzu de la modelo que aparece en el videoclip de la nueva canción de Christian Nodal, ‘Un Vals’.

La tarde de este 15 de abril se emitió un comunicado en la cuenta oficial de Instagram que Pepe Aguilar y sus hijos tienen en conjunto.

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“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde”, se lee en el escrito.

“Ante esto, es importante señalar que cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema, carece de sustento”, indicaron.

Se aseveró que la intérprete de ‘En realidad’ “ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”.

Además, se puntualizó que “no es la primera vez” que se trata de colocar el nombre de la cantautora “dentro de narrativas que no le corresponden”.

“Ángela continuará concentrada en: su música, su carrera y su paz personal”, se aseguró sobre la artista para concluir.

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