Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas

De acuerdo con reportes del programa 'De Primera Mano', Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, habrían sido resguardados en medio del enfrentamiento entre un grupo criminal y autoridades de Zacatecas.

Video ¿Presidenta de México confirmaría que Pepe Aguilar habría pasado en medio de operativo cerca de su rancho?

El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó la tarde del 13 de febrero que familiares de Pepe Aguilar habían sido resguardados, debido a que estaban circulando por la zona donde se llevó a cabo el operativo para detener al cabecilla de un grupo criminal. Aunque no mencionó nombres, una corresponsal de una cadena de noticias de México reveló que se trataba de Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar y Nodal estuvieron en el lugar de los hechos?

De acuerdo con el reporte de Karla Méndez, corresponsal de Imagen Noticias en Zacatecas, los cantantes estaban saliendo del rancho El Soyate cuando se dio el enfrentamiento entre el grupo criminal y las autoridades.

" Ellos iban saliendo precisamente del rancho para dirigirse a un viaje, se dirigían precisamente hacia el aeropuerto", reportó en el show 'De Primera Mano' la tarde del 13 de febrero.

La periodista entrevistó a trabajadores del rancho, quienes confirmaron que el ataque se suscitó a menos de una milla de la entrada de El Soyate.

Miguel Ángel Barajas, uno de los empleados explicó: " Pepe no estaba, parece que Ángela y Nodal sí, pero iban a viajar o algo así, pero no sabía decirle bien si ya iban saliendo o estaban todavía aquí".

Según la información de Karla Méndez, la polémica pareja fue resguardada: "Salen y es cuando se da este ataque contra los elementos de seguridad. Los resguardan y luego los trasladan a otro punto, y de ahí los llevan al aeropuerto para que continúen su viaje y resultaron ilesos".

Al momento del reporte, la corresponsal informó que "a cinco minutos" del rancho de Pepe Aguilar se había instalado "un dispositivo de seguridad muy importante" con "elementos de la guardia nacional, elementos del ejército mexicano, quienes están vigilando la carretera".

Pepe Aguilar no estaba en el rancho

La noche del 12 de febrero trascendió que Pepe Aguilar y sus escoltas habían sido atacados por un grupo armado. Sin embargo, a través de un comunicado lo desmintió y señaló que él no estaba en El Soyate y que su familia estaba bien.

Explicó que el enfrentamiento se dio por un "operativo activo" de las autoridades contra el crimen organizado.

Relacionados:
