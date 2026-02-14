Pepe Aguilar

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho

Los Aguilar se presentaron en un concierto como parte del homenaje al ejército mexicano y fuerzas armadas. Durante el evento las autoridades reconocieron a la familia y a Christian Nodal por su contribución a la cultura de México.

Video ¿Presidenta de México confirmaría que Pepe Aguilar habría pasado en medio de operativo cerca de su rancho?

Pepe Aguilar, sus hijos Ángela y Leonardo, así como Christian Nodal, fueron distinguidos por el Ejército Mexicano, un día después de que se suscitara un enfrentamiento armado entre autoridades y un grupo criminal en Zacatecas, muy cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia.

Los Aguilar cantaron en un evento para celebrar el aniversario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Durante la ceremonia, los cuatro cantantes recibieron un reconocimiento especial por su contribución a la cultura mexicana y su impacto en la música tradicional.

Pepe Aguilar, Leonardo, Ángela y Nodal fueron reconocidos por su contribución a la cultura mexicana.
Nodal y Ángela cantaron juntos

Aunque los Aguilar fueron los encargados del show, Christian Nodal tuvo una pequeña participación al subir al escenario para interpretar junto a su esposa "Dime Cómo Quieres". Además, el cantante también cantó "De los Besos Que Te Di".

Al final del concierto, Pepe, sus hijos y Christian interpretaron "México Lindo y Querido".

