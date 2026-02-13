Pepe Aguilar

Presidenta de México habla de ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar: aclara si fue contra el cantante y su familia

La mandataria Claudia Sheinbaum explicó qué fue lo que sucedió la tarde del 12 de febrero cerca de la zona en la que vive la familia Aguilar, en Zacatecas. El cantante ya aclaró cómo se encuentran él y sus seres queridos.

Dayana Alvino
Video Pepe Aguilar aclara reportes de ataque armado cerca de su rancho: ¿estaba en su casa?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló del enfrentamiento armado que ocurrió la tarde del 12 de febrero en el municipio de Villanueva, Zacatecas, próximo al rancho de Pepe Aguilar.

La mañana de este viernes 13, la mandataria se refirió a lo que sucedió ayer, “cerca de la familia Aguilar”, durante su conferencia de prensa.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron, digamos, atacados”, explicó al respecto.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”, aclaró igualmente.

La dirigente puntualizó que “afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió, hubo comunicación con ellos para su protección”.

Adelantó que más adelante se puede dar una explicación detallada, “con toda transparencia”, de lo que ocurrió.

“Pero no era un ataque a ellos ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, recalcó para concluir.

Pepe Aguilar y su familia “están bien”

Tras los primeros reportes, que indicaban que Pepe Aguilar y sus seres queridos podrían haber estado en peligro, él emitió un comunicado.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó.

El intérprete de ‘Me estoy acostumbrando a ti’ afirmó que “en la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija”, Ángela Aguilar, “actualmente se lleva a cabo un operativo activo”.

“Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, expresó.

Primeros reportes son calificados como “falsos”

El diario La Jornada de San Luis fue el primero en dar a conocer lo ocurrido en Zacatecas, asegurando que “un grupo de sicarios atacó con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación a la comitiva y escoltas del cantautor Pepe Aguilar, cuando este salía de su rancho ‘El Soyate’”.

No obstante, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno del estado, indicó en Facebook que dicho medio “difundió información falsa sobre los hechos registrados en el municipio de Villanueva”.

“La agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona”, subrayó.

Por su parte, Agencia Reforma comunicó que “el convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fue atacado mientras circulaba de Zacatecas a la Ciudad de México, de acuerdo con versiones extraoficiales”.

Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalFamososPLN 26

