Familia de Pepe Aguilar estaba cerca del lugar donde ocurrió el ataque: fueron resguardados

Familiares de Pepe Aguilar sí se encontraban en la zona cercana al lugar donde ocurrió el ataque armado la tarde de este jueves 12 de febrero, confirmó el secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

En entrevista con ‘Ventaneando’, el mandatario detalló que fuerzas de seguridad del estado realizaban un operativo para trasladar “al jefe de plaza del municipio de Tabasco” y ponerlo a disposición en la Fiscalía General de Justicia, y fueron agredidos.

“Se tiene que transitar por los terrenos en donde está albergado el rancho ‘El Soyate’, que es de la familia Aguilar, y en donde nosotros tenemos información de que se encontraban en esas inmediaciones personas, familiares, de los Aguilar”, explicó.

“En ese momento es cuando se da la explosión, o la agresión, en contra del convoy que estaba trasladando al jefe de plaza”, añadió. “Pero no fue una agresión en contra del personal de seguridad, de los escoltas de la familia Aguilar o en contra de cualquier integrante de la familia”.

Reyes puntualizó que los seres queridos del cantautor no circulaban por “la carretera” donde sucedió la disputa, sino “seguramente por uno de los caminos aledaños”: “Pero sí se encontraban circulando en el área”.

Familiares de Pepe Aguilar fueron resguardados

Ante el comentario expreso de que existieron versiones que apuntaban que una de las involucradas en esos hechos habría sido Ángela Aguilar, Rodrigo Reyes Mugüerza respondió:

“La verdad es que la información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona en ese momento, no la tenemos disponible en este momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer de manera oportuna y veraz”, declaró.

“Lo importante es que toda la familia que se encontraba en ese momento, en esa zona, se encuentra bien, se encuentra resguardada. Fue una reacción inmediata de las Fuerzas de seguridad, que al momento de la explosión repelieron la agresión, asegurando la zona”, agregó.

El dirigente afirmó que los parientes del artista de la música regional “fueron acompañados al aeropuerto por personal de la policía estatal”, de la Fiscalía General de Justicia del estado y del Ejercito y La Guardia Nacional.

Reyes relató que Pepe “tuvo comunicación directa con el gobernador David Monreal y con el secretario de seguridad pública nada más para saber cuál era la situación”.

¿Pepe Aguilar y su familia deberán declarar?

Ante lo sucedido, Rodrigo Reyes Mugüerza adelantó que ni Pepe Aguilar ni sus familiares deberían presentarse ante las autoridades para dar un testimonio.

“No, no necesariamente porque no es una acción en contra de ellos”, enunció. “No tienen que ver con esta investigación ni con los operativos la familia Aguilar”.