Emiliano Aguilar ¿Emiliano acusa a Pepe Aguilar de “traición” y “robo” en canción?: esto hay detrás La imagen de Emiliano Aguilar se vio involucrada en la difusión de un video en el que supuestamente hace fuertes acusaciones en contra de Pepe Aguilar durante la interpretación de un rap.



Video ¿Emiliano Aguilar manda fuerte indirecta?: “Espero que puedan revelar los secretos familiares”

Un video publicado en YouTube por la cuenta Neural Music Group generó especulaciones sobre el presunto ataque de Emiliano Aguilar hacia Pepe Aguilar a través de un rap.

La imagen de Emiliano se vio involucrada con la publicación de ‘Confesión’, un rap en el que supuestamente el cantante acusa a su padre de “apuñalar por detrás” a su familia e incluso, de presuntamente “robar” una herencia a su hermano.

Aunque Emiliano Aguilar no ha reaccionado a la difusión del video ni al uso de su nombre e imagen, alguno usuarios y cuentas de TikTok e Instagram dieron por hecho de que se trataría de una confesión real. Sin embargo, todo es producto de la Inteligencia Artificial, según especifica la misma cuenta de donde surgió el rumor.

Hijo de Pepe Aguilar no lanzó canción en contra de su padre

El 6 de enero, el canal de YouTube, Neural Music Group, publicó imágenes de Emiliano Aguilar aparentemente cantando un rap en el que se lanzaría contra Pepe Aguilar con frases como “Tragué este secreto con plomo en el pulmón”, “Traicionó a su propio hermano por dinero y por poder” y “Esta es mi confesión, no hay perdón ni explicación”. Sin embargo, en esta misma publicación se deja claro que no se trata de una interpretación real.

“El contenido de este canal consiste en canciones originales creadas con inspiración en el estilo de diversos artistas”, explican. “Estas producciones son independientes y no oficiales. No representan, sustituyen ni cuentan con el respaldo de los artistas mencionados ni sus disqueras”, insisten.



Incluso, subrayan que “el uso de nombres de artistas” tanto en los títulos como en la descripción “únicamente” son “con fines descriptivos y de entrenamiento", por lo que reconocen que sus videos son creados con Inteligencia Artificial.