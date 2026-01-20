Ángela Aguilar Ángela Aguilar luce anillo casi igual al que Cazzu usaba durante su relación con Nodal: las fotos El accesorio con el que Ángela Aguilar se ha dejado ver en redes ha llamado la atención por la similitud que tiene con un anillo que antes usaba Cazzu. La argentina lució varias veces esta joya durante su relación con Christian Nodal.



Ángela Aguilar volvió a ser tema de conversación al lucir un anillo casi igual al que Cazzu usaba durante su relación con Christian Nodal.

A través de varias cuentas de Instagram como ‘La Camaleona’ fueron difundidas algunas fotografías de las cantantes luciendo anillos similares en forma de corazón.

Aunque se especula que habría sido Christian Nodal quien supuestamente les regalaría esta joya a las cantantes, no existen datos que comprueben dichas versiones.

¿Ángela Aguilar le copió a Cazzu el anillo?

La primera vez que Cazzu se dejó ver con un anillo en forma de corazón con presuntas incrustaciones de diamantes fue en marzo de 2023 durante la grabación del videoclip ‘Tú y Tú’, junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Cazzu con su anillo en forma de corazón en 2023. Imagen Los Ángeles Azules / YouTube



En aquella época, la a rgentina mantenía una relación con el intérprete de 'Adiós Amor', con quien ya estaba en espera de su primera hija.

Mientras que Ángela Aguilar comenzó a aparecer con una pieza similar a la de Cazzu a finales de 2025, durante las grabaciones del programa especial 'A GRAMMY Celebration of Latin Music' y, posteriormente, en la fiesta de cumpleaños de Nodal.