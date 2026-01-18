Christian Nodal Ex de Nodal sorprende con fotos inéditas de cuando eran novios: "Sí cambió mucho" Lisa Fernanda Macías, considerada el primer amor de Christian Nodal, compartió de manera inesperada en redes sociales una serie de fotos nunca vistas del romance que sostuvieron hace una década.



Video Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal, sorprendió en redes sociales al compartir fotos nunca vistas del romance que sostuvieron hace una década.

La publicación del material respondería al 'trend' que existe actualmente en el que usuarios de redes comparten imágenes de cómo era su vida en 2016, justo hace 10 años.

Las fotos inéditas de Nodal y su ex

En el material que publicó la joven, y que ha sido replicado por medios como El Gordo y La Flaca a través de este Instagram este domingo 18 de enero, se observa a la joven pareja en los días en los que al parecer asistían a la preparatoria.

Lisa Fernanda Macías, exnovia de Nodal, publicó este fin de semana una serie de fotos inéditas como esta de cuando eran novios. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram



A los dos se les ve con uniforme escolar e incluso en otra de las fotos aparece un Nodal adolescente usando anteojos. En otra aparentemente está pidiéndole un beso a Lisa Fernanda.

"Estaba en su 'prime' (momento estelar) y no lo sabía. Sí cambió mucho", escribió Macías en una de las fotos en aparente alusión al sonorense, quien incluso lucía sin ningún tatuaje en el rostro.

Lisa Fernanda Macías también publicó imágenes como estas en los días de su romance escolar con Nodal en México. Imagen Lisa Fernanda Macías/Instagram



En otra foto se le ve a ella plantándole un beso en la cabeza: " Que pase la pareja enamorada, ¡qué risa! Bye".

La joven etiquetó las fotos como "del archivo 'esto nunca se subió'", dando a entender un aparente arrepentimiento.

En una de las fotos, Nodal aparece aparentemente pidiéndole un beso a Lisa Fernanda Macías. Imagen Lisa Fernanda Macías/Instagram



Ni Nodal ni su esposa Ángela Aguilar reaccionaron de manera inmediata tras darse a conocer estas fotos.

El primer amor de Nodal

Lisa Fernanda Macías es una de las primeras novias que se le conocieron a Nodal.

El romance entre ellos ocurrió en la época escolar del cantante, antes de que estallara en fama en 2018 y mucho antes de sus relaciones con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar.

En agosto pasado, Lisa Fernanda Macías aseguró que en su momento supuestamente él andaba con otra al día siguiente en que terminaron su noviazgo, algo que comparó con lo que ocurrió con Cazzu y Ángela Aguilar.