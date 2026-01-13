Cristy Nodal

Papás de Nodal habrían cancelado "de último momento" su asistencia a fiesta de su hijo: lo que se sabe

Según reportes, Jaime González y Cristy Nodal sí habrían tenido contemplando viajar a Zacatecas para la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal, quien el pasado 11 de enero cumplió 27 años.

Por:Elizabeth González
Video Nodal celebró su cumple con los Aguilar, pero sin su familia: esto dijo Ángela sobre los invitados

Papás de Christian Nodal habrían cancelado “de último momento” su asistencia a la fiesta de cumpleaños de su hijo.

Según reportes de la periodista costarricense Adri Toval, Jaime González y Cristy Nodal sí habrían tenido entre sus planes viajar a Zacatecas para estar presentes en el llamado ‘Nodal Fest’, pero “algo” los habría hecho cancelar su viaje.

“Me puse en contacto con mi fuente (…) es muy cercana al equipo de Christian y me pudo confirmar que los papás de Christian Nodal sí tenían pensado ir a la fiesta. Incluso, hay habían confirmado la asistencia, pero a último momento cancelaron y le hicieron el desaire a su hijo”, dijo el 12 de enero durante un vivo de YouTube.

“No me dieron más explicaciones, solo me dijeron eso”, alegó la comunicadora, asegurando que, según su fuente, después de este presunto desaire de sus padres, Nodal “ya sabe quién está de su lado y quién no”.

“Christian Nodal ya sabe quién lo quiere y quién no, es una familia muy extraña”, agregó, citando a su fuente.

Lo que se sabe sobre el presunto distanciamiento de Nodal con sus padres

Según la periodista costarricense, el distanciamiento entre Nodal y sus padres vendría desde su ruptura con Cazzu, a quien ellos estarían apoyando. Incluso, reportó que Cristy no tendría una mala relación con Ángela Aguilar como se ha especulado, sino presuntamente con su propio hijo.

“No es que la señora tenga una mala relación directa con Ángela Aguilar (…) a mí me dicen que ellas se llevan de manera diplomática, pero lo que me han dicho mis fuentes es que la señora está completamente del lado de Cazzu y de su nieta y por eso vemos esa distancia entre Nodal y sus padres”, dijo.

“Según lo que me contó mi fuente (…) en todo este tema de la demanda que Nodal interpuso contra la madre de su hija, quienes realmente lo están apoyando son los Aguilar… Pepe, Aneliz y Ángela. Incluso, el abogado de Nodal que está llevando el caso en Guadalajara, es cercano a los Aguilar, así que a mí me dicen que el respaldo viene claramente de ese lado”, sentenció.

La última vez que a Christian Nodal se le vio públicamente con sus padres fue a finales de 2025 a su salida de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México, donde atendieron el proceso legal que enfrentan con la disquera Universal Music.

Cristy NodalChristian NodalJaime GonzálezÁngela AguilarFamosos

