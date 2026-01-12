Christian Nodal

Nodal celebra su cumpleaños 27 entre carteles de “se busca”, joyas y millonaria recompensa

Entre los invitados a la fiesta de Christian Nodal estuvieron la dinastía Aguilar y el ‘influencer’ Kunno. Los padres del cantante habrían sido los grandes ausentes en la celebración que tuvo lugar en Zacatecas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video La increíble cantidad que Pepe Aguilar habría cobrado por asistir a la charreada en Zacatecas

Christian Nodal celebró su cumpleaños 27 junto a su esposa Ángela Aguilar en Zacatecas este 11 de enero. Aunque el cantante fue discreto a la hora de compartir detalles, su cuñada Aneliz Aguilar y el ‘influencer’ Kunno ventilaron imágenes de la fiesta temática.

La hermana de Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram algunos vistazos de la celebración inspirada en la película de Disney, ‘Piratas del Caribe’.

Imágenes de la fiesta temática de Nodal al estilo 'Piratas del Caribe'.
Imágenes de la fiesta temática de Nodal al estilo 'Piratas del Caribe'.
Imagen Aneliz Aguilar Instagram / Kunno Instagram

Imágenes del 'Nodal Fest'

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Ángela sorprende con mensaje tras año polémico con Cazzu: "Rendirme habría sido darle la razón"
2 mins

Ángela sorprende con mensaje tras año polémico con Cazzu: "Rendirme habría sido darle la razón"

Univision Famosos
Ángela presume a Nodal tras sus fuertes mensajes en medio de polémica por la violinista del cantante
2 mins

Ángela presume a Nodal tras sus fuertes mensajes en medio de polémica por la violinista del cantante

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar y Nodal se separan en 2026? Bis La Medium ve "llorando" a la cantante por esta razón
1 mins

¿Ángela Aguilar y Nodal se separan en 2026? Bis La Medium ve "llorando" a la cantante por esta razón

Univision Famosos
Periodista que es relacionada con Nodal revela detalles de su encuentro: “Fue un caballero”
3 mins

Periodista que es relacionada con Nodal revela detalles de su encuentro: “Fue un caballero”

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar publicó y luego borró un mensaje para la violinista de Nodal?: “Mujer para el momento”
2 mins

¿Ángela Aguilar publicó y luego borró un mensaje para la violinista de Nodal?: “Mujer para el momento”

Univision Famosos
¿Violinista de Nodal fue despedida?: equipo del esposo de Ángela Aguilar revela qué pasó con ella
2 mins

¿Violinista de Nodal fue despedida?: equipo del esposo de Ángela Aguilar revela qué pasó con ella

Univision Famosos
Magistrado confirma que la demanda de Nodal fue admitida en Jalisco ¿Cazzu ya fue notificada?
2 mins

Magistrado confirma que la demanda de Nodal fue admitida en Jalisco ¿Cazzu ya fue notificada?

Univision Famosos
¿Indirecta para la violinista de Nodal?: los fuertes mensajes de Ángela Aguilar tras la polémica
3 mins

¿Indirecta para la violinista de Nodal?: los fuertes mensajes de Ángela Aguilar tras la polémica

Univision Famosos
Nodal estaría coqueteando con famosa periodista: se están dando “las buenas noches”, reportan
2 mins

Nodal estaría coqueteando con famosa periodista: se están dando “las buenas noches”, reportan

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela Aguilar?: lo que se sabe tras video viral
2 mins

¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela Aguilar?: lo que se sabe tras video viral

Univision Famosos

Entre los elementos de la decoración se podían ver cofres llenos de joyas, monedas de oro y hasta cráneos. Pero también se apreciaban carteles de búsqueda con la imagen de Nodal en los que se daba una recompensa por 27 millones.

Otros elementos clave de la celebración también fueron los barriles de madera, y botellas de cristal, similares a las que los piratas usaban para tomar ron.

A diferencia de la cuñada de Nodal, Kunno mostró a detalle que para la celebración se habían trazado mapas y que, incluso, el cártel traía frases como: “Se busca por crímenes contra lo ordinario, por no seguir las reglas ajenas y por convertir el dolor en arte”.

Kunno en el llamado 'Nodal Fest'.
Kunno en el llamado 'Nodal Fest'.
Imagen Kunno / Instagram


“Nodal visto por última vez en el Nodal Fest bajo las luces, con pistolas que no piden permiso. Recompensa. 27 millones. Inmortalidad y un lugar en la historia. Alías: El Forajido. Ocupación: Forajido musical. Estado: Prófugo”.

El pastel de Nodal.
El pastel de Nodal.
Imagen Kunno / Instagram


Además, el ‘influencer’ dejó entre ver que Nodal estuvo acompañado por amigos, y la dinastía Aguilar, así como por su esposa, siendo los grandes ausentes, posiblemente, sus padres.

Relacionados:
Christian NodalFamososÁngela Aguilar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX