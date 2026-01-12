Christian Nodal Nodal celebra su cumpleaños 27 entre carteles de “se busca”, joyas y millonaria recompensa Entre los invitados a la fiesta de Christian Nodal estuvieron la dinastía Aguilar y el ‘influencer’ Kunno. Los padres del cantante habrían sido los grandes ausentes en la celebración que tuvo lugar en Zacatecas.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video La increíble cantidad que Pepe Aguilar habría cobrado por asistir a la charreada en Zacatecas

Christian Nodal celebró su cumpleaños 27 junto a su esposa Ángela Aguilar en Zacatecas este 11 de enero. Aunque el cantante fue discreto a la hora de compartir detalles, su cuñada Aneliz Aguilar y el ‘influencer’ Kunno ventilaron imágenes de la fiesta temática.

La hermana de Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram algunos vistazos de la celebración inspirada en la película de Disney, ‘Piratas del Caribe’.

Imágenes de la fiesta temática de Nodal al estilo 'Piratas del Caribe'. Imagen Aneliz Aguilar Instagram / Kunno Instagram

Imágenes del 'Nodal Fest'

PUBLICIDAD

Entre los elementos de la decoración se podían ver cofres llenos de joyas, monedas de oro y hasta cráneos. Pero también se apreciaban carteles de búsqueda con la imagen de Nodal en los que se daba una recompensa por 27 millones.

Otros elementos clave de la celebración también fueron los barriles de madera, y botellas de cristal, similares a las que los piratas usaban para tomar ron.

A diferencia de la cuñada de Nodal, Kunno mostró a detalle que para la celebración se habían trazado mapas y que, incluso, el cártel traía frases como: “Se busca por crímenes contra lo ordinario, por no seguir las reglas ajenas y por convertir el dolor en arte”.

Kunno en el llamado 'Nodal Fest'. Imagen Kunno / Instagram



“Nodal visto por última vez en el Nodal Fest bajo las luces, con pistolas que no piden permiso. Recompensa. 27 millones. Inmortalidad y un lugar en la historia. Alías: El Forajido. Ocupación: Forajido musical. Estado: Prófugo”.

El pastel de Nodal. Imagen Kunno / Instagram