Ángela Aguilar Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron llegar a Nadia Ferreira un regalo muy especial luego de que la paraguaya dio a conocer que espera un segundo bebé con Marc Anthony. La exreina de belleza y el salsero son amigos cercanos a la pareja de mexicanos y de hecho fueron de los pocos invitados a su boda en julio de 2024.



Ve a Nadia Ferreira como presentadora de Premio Lo Nuestro este 19 de febrero a las 7P/6C por Univision







Video Nadia Ferreira y Marc Anthony tendrán segundo bebé: será el octavo hijo para el cantante

Nadia Ferreira presumió el regalo que Christian Nodal y Ángela Aguilar le enviaron tras el sorpresivo anuncio de su segundo embarazo de Marc Anthony.

La paraguaya dio la inesperada noticia el pasado 28 de enero con una foto en la que se aprecia la que sería su pancita de embarazo.

PUBLICIDAD

Para el salsero será su octavo hijo. Todos son de madres distintas.

¿Qué regalaron Nodal y Ángela a Nadia Ferreira?

Este fin de semana, la exreina de belleza mostró en Instagram el detalle que la pareja de cantantes mexicanos le enviaron luego de hacer público que esperan la llegada de un nuevo bebé en la familia.

Nodal y su esposa le enviaron un arreglo floral blanco que incluía una nota que la también presentadora no mostró de manera inmediata.

"Gracias tíos. Los amamos", escribió Ferreira sobre la imagen en agradecimiento al detalle que le hicieron llegar.

Este fue el regalo que Nodal y Ángela Aguilar le hicieron llegar a Nadia Ferreira tras anunciar se segundo embarazo de Marc Anthony. Imagen Nadia Ferreira/Instagram



Los futuros padres son amigos muy cercanos a Ángela Aguilar y Nodal. De hecho, fueron parte del selecto y reducido grupo de invitados que los acompañaron en su boda de julio de 2024.

Nadia Ferreira y Marc Anthony ya son padres de Marquito. La pareja no dijo de manera inmediata si ahora esperan niño niña.

¿Ángela Aguilar espera bebé igual que Nadia Ferreira?

Una duda constante que existe alrededor de Ángela Aguilar es saber si ya está o no embarazada.

Según Bis La Médium, la famosa clarividente de Despierta América, la cantante al parecer sí se convertirá en madre, pero será un proceso "complicado" y con "malas noticias" de por medio.

Por su parte, Nodal ha dicho que espera una familia con varios hijos al lado de ella, pero que la decisión de cuándo ocurra eso se la deja a su esposa.

Por ahora, ninguno ha dado la noticia de que pronto puedan ser padres como sus amigos Marc Anthony y Nadia Ferreira.