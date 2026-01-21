Christian Nodal

Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante

La ‘influencer’ se sinceró acerca del ‘hate’ que ha recibido tras haber difundido ‘selfies’ al lado del cantante, de la época en la que eran pareja. Además, justificó el haber publicado las imágenes.

Video Exnovia de Nodal responde si teme que “Angelita” le “reclame” por fotos con el cantante

Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, rompió el silencio en medio de las críticas en su contra por haber compartido fotografías de cuando eran pareja.

La ahora ‘influencer’ difundió en sus redes sociales ‘selfies’ que se tomó con el cantante mientras sostenían un noviazgo, esto como parte de una tendencia para recordar su vida en el 2016.

Sabiendo la polémica que generó el que publicara las imágenes, ella reaccionó a las críticas de las que está siendo objeto.

“A mí me da mucha risa cómo es que muchas personas han intentado hacerme sentir mal”, aseguró en primer lugar.

“Yo solamente seguí un ‘trend’, no es mi culpa que en esa época él y yo estuviéramos juntos, discúlpenme”, agregó.

Ex de Nodal revela que le desearon la muerte

Ahondando al respecto de la reacción negativa que su accionar causó, Lisa Fernanda Macías aseveró que está justificado lo que hizo.

“Puedo hablar de mi exrelación con él porque es un momento también de mi vida, no sola y exclusivamente de la vida de él. A mí también me pasó, yo estuve involucrada”, dijo.

Ella afirmó que si es súper explicita es debido a que hay gente a la que “no le cae el veinte”: “En primera persona viví esta historia”.

Destapó que, a raíz de su ‘post’, la han atacado: “Escribiéndome cosas de verdad horribles. Una hasta me deseó la muerte”.

Reflexionando sobre eso, Lisa apuntó que puede contar lo que pasó con el sonorense “las veces que se le plazca”.

“También me invita mucho a saber estar bien parada en mis verdades. No importa que medio México esté encima de ti”, expresó. “Cuando estás bien parada en tu verdad, nada de eso importa”.

¿Ex de Nodal teme ser demanda?

En este mismo pronunciamiento, Lisa Fernanda Macías aclaró si teme que Christian Nodal o Ángela Aguilar interpongan un proceso legal en su contra por haber colgado las postales.

“Me dicen: ‘¿No te da miedo que te demanden?’. Yo jamás he hablado mal de ellos, de él, ni de su relación, ni públicamente ni en privado. Es un tema que no me importa”, expuso.

