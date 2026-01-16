Christian Nodal Nodal estaría molesto con violinista por supuestamente fingir romance: “Ángela está muy incómoda” Tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar se sentirían “incómodos” con la polémica surgida con la violinista Esmeralda Camacho, quien ha sido relacionada sentimentalmente con el intérprete de ‘Adiós Amor’ desde finales de 2025.



Christian Nodal estaría molesto con la violinista Esmeralda Camacho por supuestamente dar a entender que tendrían un romance.

Según reportes de la periodista Adri Toval, una fuente cercana al intérprete de ‘Adiós Amor’ le habría revelado que él ni siquiera se sabía el nombre de la chica hasta que surgió la polémica.

“Esta fuente me aseguró que él n i siquiera se sabe los nombres de la gente de su equipo. Christian no está pendiente de quién es quién (…) Me comentan que tanto Christian como Ángela se enteraron del nombre de esta mujer por todo este chisme porque ni siquiera sabían el nombre de ella, ella no era especial”, declaró el 14 de enero en su canal de YouTube.

Nodal no sería el único sorprendido por la presunta actitud de la violinista sino todo su equipo de trabajo, quienes supuestamente consideran que "quiere mandar un mensaje, como dando a entender, de manera subliminal, que entre ella y el cantante pasa algo".

“Están muy sorprendidos con la actitud de la violinista. Sobre todo porque últimamente ella ha subido videos como dando a entender que es la amante de Nodal. El artista está aparentemente incómodo, molesto con esta chica porque todos creían que ella era una buena persona, pero resultó que no (…) según la percepción que tiene el equipo de Christian y músicos, es que l a chica quiere ganar fama y atención”, insistió.

Así habría reaccionado Ángela Aguilar

Aunque ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones públicas sobre el tema, la comunicadora reporta que la hija de Pepe Aguilar estaría “molesta”.

“Yo ya les he revelado lo que siente Ángela sobre esto… ella está muy molesta. Ángela está muy incómoda y muy molesta, no porque haya encontrado algo entre los dos sino porque siente que los medios lo han amplificado”, dijo, asegurando desconocer el futuro laboral de Esmeralda Camacho dentro del equipo de Nodal.

¿Qué pasó con la violinista de Nodal?

En diciembre de 2025 cobraron relevancia videos de Christian Nodal conviviendo con su violinista, Esmeralda Camacho, durante los conciertos que ofreció en México en agosto del mismo año.

Desde entonces, la joven comenzó a ser relacionada sentimentalmente con el intérprete de ‘Adiós Amor’. Incluso, algunos atribuyeron que los accesorios con los que ella se dejaba ver en sus redes eran una presunta señal de su cercanía con él.

Posteriormente surgió la teoría de que, supuestamente, Esmeralda había sido despedida por presuntos celos de Ángela Aguilar. Estos rumores fueron desmentidos por el equipo del cantante, según información de la periodista Flor Rubio.