Abogado de Nodal confirma que Belinda gozó de los "obsequios" que le dieron al cantante en Colombia

Video ¿Nodal fue infiel a Ángela Aguilar? Surgen supuestos audios que habría enviado a otra mujer

Juan José Sotelo, abogado de Alive Productions, recientemente aseguró, en medio de la demanda en contra de Nodal por incumplimiento de contrato, que Christian, su familia y Belinda se vieron beneficiados con lujosas atenciones "para fortalecer la relación comercial con el cantante" a finales de 2021.

" La familia Nodal, el artista, su expareja Belinda, decidieron pasear en Cartagena, en Colombia, y todo fue organizado, la logística, costeado por la compañía, ellos quisieron tener un viaje exprés a la nieve. Viajes exprés que ponen en aprieto los conciertos, pero que igual se satisfacían para tener complacido al artista", detalló el abogado a 'Ventaneando'.

"El vínculo comercial iba más allá, y de lo profesional se empezaron a satisfacer favores personales. Se organizaron viajes, y hasta un micrófono especial para el tour de 'Forajidos' diseñado con sus iniciales", detalló el abogado.

Abogados de Nodal confirman "obsequios"

Miguel Ángel Morales, abogado del cantante en Colombia, confirmó que el intérprete de 'Ya no Somos Ni Seremos' gozó de "obsequios" que su familia y Belinda también habrían disfrutado. Sin embargo, al recibirlos no cometieron ningún delito o incumplimiento.

"Pasa con todos los artistas que represento, la gente, los empresarios, el público en general, los funcionarios públicos, los políticos, tratan de cierta manera de agradar a los artistas y les realizan obsequios, no es una cosa fuera del otro mundo, es normal", explicó a 'Ventaneando' en entrevista transmitida este 12 de noviembre.

Belinda y Nodal recibieron el año 2022 en Cartagena. Cristy Nodal, la mamá de Christian, publicó algunos videos y fotografías sobre el viaje, en donde dejó ver a los cantantes disfrutando en un jacuzzi mientras navegaban por un lujoso yate.

Belinda y Nodal disfrutaron de unas vacaciones en Cartagena, Colombia Imagen Instagram Cristy Nodal

Alive Productions arremete contra Nodal

Christian Nodal enfrenta una millonaria demanda en Colombia por incumplir un concierto en marzo de 2022 en Medellín, por lo cual le reclaman 2.5 millones de dólares.

Ahora sale a la luz que el cantante tampoco habría asistido a una fecha en Bucaramanga.

Los abogados de Nodal alegan que "no existió nunca una negociación contractual, no existió un contrato firmado, no existió ningún pago".

Los representantes legales de Alive Productions negaron los señalamientos de los abogados de Christian y aseguran que el intérprete debe pagar, pues tienen pruebas de sus acusaciones.

"Existe una decisión judicial del Juzgado 45 Municipal de Bogotá donde da por confesas las sumas adeudadas", externó el abogado de Alive en un video en redes sociales. Además, aseguran que los comprobantes bancarios son verídicos.

Así como también, alegan que tienen pruebas de que había una relación laboral entre Nodal y Alive firmada por Jaime González, padre de Christian, en representación de Producciones Landon.

Señalan que la deuda que el cantante reclama por un millón de dólares "es inexistente, en primera y segunda instancia el derecho les fue negado".

Finalmente, el abogado desmintió que Nodal hubiera pagado 827,550 dólares por incumplir la fecha en Medellín, púes señala que solo recibieron 200,000.