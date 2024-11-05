Mencionan a Belinda en la demanda millonaria en contra de Nodal: también se habría beneficiado

Video Viajes, joyas y zapatos: ¿Cuánto gastó Nodal en regalos para Belinda?

Christian Nodal enfrenta una demanda millonaria por parte de la empresa colombiana Alive Productions, debido a la cancelación de un concierto programado en Medellín en marzo de 2022, y ahora salió a relucir el nombre de Belinda en el proceso.

La compañía alega que el cantante incumplió el contrato y no cubrió los costos y daños generados por la cancelación, reclamando una deuda de 2.5 millones de dólares.

¿Qué tiene que ver Belinda en la demanda contra Nodal?

Juan José Sotelo, abogado de Alive Productions, aseguró que Christian, su familia y Belinda se vieron beneficiados con lujosas atenciones "para fortalecer la relación comercial con el cantante".

El representante legal de la empresa reveló a 'Ventaneando' que "complacieron las solicitudes personales", como las costosas " vacaciones en Cartagena y el viaje a las montañas nevadas de Colombia para fin de año de 2021".

"Un ejemplo de ellos es para finales de diciembre del 2021, la familia Nodal, el artista, su expareja Belinda, decidieron pasear en Cartagena, en Colombia, y todo fue organizado, la logística, costeado por la compañía, ellos quisieron tener un viaje exprés a la nieve. Viajes exprés que ponen en aprieto los conciertos, pero que igual se satisfacían para tener complacido al artista", detalló el abogado a 'Ventaneando'.

"El vínculo comercial iba más allá, y de lo profesional se empezaron a satisfacer favores personales. Se organizaron viajes, y hasta un micrófono especial para el tour de 'Forajidos' diseñado con sus iniciales", detalló el abogado.

Belinda y Christian Nodal en Cartagena, Colombia, en 2021. Imagen Cristy Nodal/Instagram

Juan José Sotelo también reveló que la compañía intervino en los problemas legales que enfrentaron en Bolivia, por un supuesto fraude que empresarios locales habrían hecho: "Nos involucramos en situaciones personales para evitar que enfrentaran a la justicia boliviana".

Las costosas vacaciones de Belinda en Colombia

Belinda y Nodal recibieron el año 2022 en Cartagena, Colombia, y lo presumieron en sus redes sociales.

A través de Instagram, Cristy Nodal, la mamá de Christian, publicó algunos videos y fotografías sobre el viaje, en donde dejó ver a los polémicos cantantes disfrutando en un jacuzzi mientras navegaban por un lujoso yate.

En las imágenes también se aprecia Amely, la hermana de Nodal, y su padre, Jaime González.