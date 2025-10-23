Lupillo Rivera elimina de su libro fotos de Belinda ante denuncia de la cantante

Lupillo Rivera eliminó de su libro ‘Tragos Amargos’ fotografías de Belinda ante denuncia y pleito legal con la cantante.

Este jueves 23 de octubre, el cantante ofreció una conferencia para hablar del lanzamiento de su libro autobiográfico, detallando que su edición en México había sufrido algunos cambios

De acuerdo con Televisa Espectáculos “se quitaron páginas de las fotos donde aparecía Belinda por la denuncia que la cantante inicio en su contra”.

A pesar de las imputaciones que sufrió el lanzamiento de su libro, donde también narra detalles poco conocidos sobre la muerte de su hermana Jenni Rivera, Lupillo Rivera aseguró ante la prensa mexicana que confía en sus abogados y no siente temor a nada.

“Vamos por buen paso. Vamos a ganar”, expuso.

El conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera

La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera comenzó el 9 de octubre, luego de que se diera a conocer que las autoridades mexicanas habían otorgado a la exnovia de Christian Nodal medidas de protección contra el ‘Toro del Corrido, luego de que éste asegurara en diversas entrevistas que hace tiempo sostuvo un romance con Belinda con motivo de la promoción de su libro 'Tragos Amargos', publicación donde también da detalles del presunto noviazgo.

Ante esta situación, Lupillo Rivera emprendió acciones legales contra la intérprete de ‘Cactus’. En su comunicado, difundido el 18 de octubre, sus abogados alegan “contradicciones” y “falsedades” en las declaraciones de la cantante.