Belinda

Lupillo Rivera elimina de su libro fotos de Belinda ante denuncia de la cantante

El cantante tuvo que editar la edición de su libro ante la denuncia que Belinda interpuso en su contra por presunta “violencia digital”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”

Lupillo Rivera eliminó de su libro ‘Tragos Amargos’ fotografías de Belinda ante denuncia y pleito legal con la cantante.

Este jueves 23 de octubre, el cantante ofreció una conferencia para hablar del lanzamiento de su libro autobiográfico, detallando que su edición en México había sufrido algunos cambios

PUBLICIDAD

Más sobre Belinda

¿Lupillo Rivera desea ver a Belinda en la cárcel? Esto buscaría con su denuncia penal
2 mins

¿Lupillo Rivera desea ver a Belinda en la cárcel? Esto buscaría con su denuncia penal

Univision Famosos
Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”
2 mins

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”

Univision Famosos
Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella
1 mins

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella

Univision Famosos
Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?
2 mins

Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?

Univision Famosos
Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia
4 mins

Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia

Univision Famosos
Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”
2 mins

Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”

Univision Famosos
Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”
1 mins

Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Univision Famosos
¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”
2 mins

¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”

Univision Famosos
Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance
2 mins

Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance

Univision Famosos
Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos
2 mins

Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos

Univision Famosos

De acuerdo con Televisa Espectáculos “se quitaron páginas de las fotos donde aparecía Belinda por la denuncia que la cantante inicio en su contra”.

A pesar de las imputaciones que sufrió el lanzamiento de su libro, donde también narra detalles poco conocidos sobre la muerte de su hermana Jenni Rivera, Lupillo Rivera aseguró ante la prensa mexicana que confía en sus abogados y no siente temor a nada.

“Vamos por buen paso. Vamos a ganar”, expuso.

El conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera

La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera comenzó el 9 de octubre, luego de que se diera a conocer que las autoridades mexicanas habían otorgado a la exnovia de Christian Nodal medidas de protección contra el ‘Toro del Corrido, luego de que éste asegurara en diversas entrevistas que hace tiempo sostuvo un romance con Belinda con motivo de la promoción de su libro 'Tragos Amargos', publicación donde también da detalles del presunto noviazgo.

Ante esta situación, Lupillo Rivera emprendió acciones legales contra la intérprete de ‘Cactus’. En su comunicado, difundido el 18 de octubre, sus abogados alegan “contradicciones” y “falsedades” en las declaraciones de la cantante.

“Las contradicciones en materia penal se llaman falsedades y la falsedad de declaración en la legislación penal mexicana es un delito. Eso obliga a que Lupillo tenga que iniciar esta acción legal por falsedades que se están cometiendo”, dijo su abogado Alonso Beceiro ante la prensa mexicana.

Relacionados:
BelindaLupillo RiveraEscándalosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD