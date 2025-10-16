Lupillo Rivera

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella

El cantante emitió un comunicado donde reveló las razones por las que decidió contrademandar a Belinda, quien en su denuncia ante las autoridades mexicanas habría reconocido “literalmente que tuvo una relación sentimental” con ‘El Toro del Corrido’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”

Lupillo Rivera contrademandó a Belinda oficialmente luego de que ella lo denunciara por presunta “violencia digital”.

En un comunicado emitido este jueves 16 de octubre por el bufet de abogados Grupo Beceiro, representantes legales del cantante, se reveló la “finalidad” del proceso legal contra la intérprete de ‘Cactus’.

“Se ha conformado un amplio grupo de abogados, comandados por los juristas Mariana Gutiérrez y por el suscrito, Alonso Beceiro, con el propósito de emprender acciones jurídicas correspondientes en contra de la señorita Belinda”, se lee en el documento.

Lupillo Rivera lanza comunicado en medio de polémica con Belinda.
Lupillo Rivera lanza comunicado en medio de polémica con Belinda.
Imagen Lupillo Rivera / Instagram

¿Por qué contrademandó Lupillo Rivera a Belinda?

“Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, se explica.

En el mismo documento, compartido en la cuenta de Instagram de Lupillo Rivera, se expone que su equipo legal “estará encargado de presentar las denuncias y procedimientos pertinentes” contra Belinda ante las autoridades mexicanas, haciendo énfasis en que todo su trabajo estará estrictamente en “apego a la ley y en defensa de los derechos e intereses” del intérprete de 53 años.

“El señor Lupillo Rivera reitera su respeto hacia los medios de comunicación, hacia el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y hacia toda persona que ejerza la libertad de expresión dentro de los límites legales y éticos”, concluyen.

El comunicado de Lupillo Rivera aparece luego de que sus abogados, Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, declararan en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante que este 16 de octubre se había presentado oficialmente una contra demanda a Belinda por supuestamente “falsear declaraciones” y “fraude procesal”.

