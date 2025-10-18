¿Lupillo Rivera desea ver a Belinda en la cárcel? Esto buscaría con su denuncia penal

Lupillo Rivera reaccionó de manera legal a la denuncia de Belinda sobre presunta "violencia digital" tras la publicación del libro 'Tragos Amargos', donde el cantante narra sus vivencias y ventila detalles de su relación.

'El Toro del Corrido' contrademandó de manera penal a la cantante por difamación y falsedad de declaraciones, informaron sus abogados, quienes también explicaron si el artista, de 53 años, pretende que Belinda sea encarcelada.

" Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría y ha reiterado su respeto hacia ella", aseveró Grupo Beceiro, equipo legal del cantante en conferencia de prensa, reportó El Universal.

Alonso Beceiro, abogado de Lupillo, explicó que este tema "jamás debió de haber llegado a las autoridades judiciales ni ministeriales", porque no serían hechos "constitutivos de delito", por lo cual se pudo haber llegado a un acuerdo.

Belinda habría incurrido en un delito

Según explicaron los abogados, el caso podría escalar a imputaciones de "discriminación" en contra de Belinda.

"Cuando se analiza la estructura de la denuncia no tiene una imputación real como tal de algún delito, tan es así que por la fiscalía, ante esta imposibilidad, decide iniciar el procedimiento por discriminación, cuando es lo único que no ha habido en las declaraciones".

Grupo Beceiro sostiene que la cantante basa su denuncia en que Lupillo no tenía derecho a ventilar su relación. Sin embargo, el hermano de Jenni Rivera solo narra sus vivencias en su libro autobiográfico, de las cuáles la española es parte de ellas.

Alonso Beceiro y su equipo señalan que su cliente no busca que Belinda purgue una sentencia en la cárcel, solo desea limpiar su imagen. Además, reiteró que ella cae en contradicciones en sus declaraciones ante las autoridades.