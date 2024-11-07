Cazzu

¿Mamá de Nodal no invitó a Inti a su fiesta de cumpleaños?: la critican por aparente ausencia de su nieta

Inti, la hija que Christian Nodal tuvo con Cazzu, habría sido la gran ausente en la fiesta de cumpleaños de Cristy Nodal, quien se dejó ver de lo más divertida con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar se roba así el show en la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal

La mamá de Christian Nodal celebró su cumpleaños con una gran fiesta en Guadalajara, México, el pasado 5 de noviembre.

Las imágenes del festejo mostraron en varias ocasiones a Cristy Nodal de lo más divertida con su familia y con Ángela Aguilar, con quien se especulaba tenía una mala relación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la madre de Christian Nodal fue duramente criticada por contar con la presencia de Leonardo Aguilar y aparentemente no invitar a su nieta, quien nació de la relación que Nodal sostuvo por más de un año con Cazzu.

En ninguna de las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Cristy que han sido compartidas en redes aparecería la bebé, por quien ella misma ha expresado tener un especial cariño.

Así fue la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal.
Así fue la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal.
Imagen Enrique Orozco / Instagram

Más sobre Cazzu

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”
0:47

Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija
2 mins

Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Univision Famosos
Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”
2 mins

Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”

Univision Famosos
Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones
1:00

Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones

Univision Famosos
Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”
1:00

Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Univision Famosos
Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal
0:57

Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona
1:00

Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona

Univision Famosos
Nodal hace confesión sobre Cazzu que daría revés a teoría sobre una de sus canciones
2 mins

Nodal hace confesión sobre Cazzu que daría revés a teoría sobre una de sus canciones

Univision Famosos


Hasta el momento, se desconoce si la mamá de Nodal no invitó a Cazzu e Inti -de apenas un año- a su fiesta de cumpleaños o si la ‘Nena Trampa’ rechazó la invitación de su exsuegra.

¿Cómo era la relación de Cazzu y la mamá de Nodal?

Durante el noviazgo que Julieta Cazzuchelli sostuvo con Christian Nodal, doña Cristy compartió fotografías con la ‘Nena Trampa’, dejando al descubierto lo bien que se llevaban.

En abril de 2023, Cristy fue de las primeras en celebrar el embarazo de Cazzu. Incluso, aquella ocasión describió a su exnuera como una mujer “divina y auténtica”.

A pesar de que su hijo anunció el fin de su compromiso con Cazzu y destapó su relación con Ángela Aguilar, la mamá de Nodal volvió a compartir fotografías de Cazzu en sus redes, desatando especulaciones de una aparente mala relación con la hija de Pepe Aguilar.

A la fecha, Cristy Nodal no ha compartido fotografías de la boda de su hijo, pero sí celebró en Instagram el cumpleaños de su nieta.

“¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! Las abuelitas me entenderán! Yo también soy la Abuela y la Nona más feliz del mundo!”, expresó el 14 de septiembre.

Video Cazzu hace desgarradora confesión tras separación de Nodal: “He llorado con Inti en brazos”
Relacionados:
CazzuChristian NodalCristy NodalÁngela AguilarFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD