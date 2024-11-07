¿Mamá de Nodal no invitó a Inti a su fiesta de cumpleaños?: la critican por aparente ausencia de su nieta

Video Ángela Aguilar se roba así el show en la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal

La mamá de Christian Nodal celebró su cumpleaños con una gran fiesta en Guadalajara, México, el pasado 5 de noviembre.

Las imágenes del festejo mostraron en varias ocasiones a Cristy Nodal de lo más divertida con su familia y con Ángela Aguilar, con quien se especulaba tenía una mala relación.

Sin embargo, la madre de Christian Nodal fue duramente criticada por contar con la presencia de Leonardo Aguilar y aparentemente no invitar a su nieta, quien nació de la relación que Nodal sostuvo por más de un año con Cazzu.

En ninguna de las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Cristy que han sido compartidas en redes aparecería la bebé, por quien ella misma ha expresado tener un especial cariño.

Así fue la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal. Imagen Enrique Orozco / Instagram



Hasta el momento, se desconoce si la mamá de Nodal no invitó a Cazzu e Inti -de apenas un año- a su fiesta de cumpleaños o si la ‘Nena Trampa’ rechazó la invitación de su exsuegra.

¿Cómo era la relación de Cazzu y la mamá de Nodal?

Durante el noviazgo que Julieta Cazzuchelli sostuvo con Christian Nodal, doña Cristy compartió fotografías con la ‘Nena Trampa’, dejando al descubierto lo bien que se llevaban.

En abril de 2023, Cristy fue de las primeras en celebrar el embarazo de Cazzu. Incluso, aquella ocasión describió a su exnuera como una mujer “divina y auténtica”.

A pesar de que su hijo anunció el fin de su compromiso con Cazzu y destapó su relación con Ángela Aguilar, la mamá de Nodal volvió a compartir fotografías de Cazzu en sus redes, desatando especulaciones de una aparente mala relación con la hija de Pepe Aguilar.

A la fecha, Cristy Nodal no ha compartido fotografías de la boda de su hijo, pero sí celebró en Instagram el cumpleaños de su nieta.

“¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! Las abuelitas me entenderán! Yo también soy la Abuela y la Nona más feliz del mundo!”, expresó el 14 de septiembre.