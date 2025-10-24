Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”

Video Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo

Lupillo Rivera asegura que nunca le tomó fotos a Belinda y que, por el contrario, “ella se las tomaba” y se “las mandaba” a él.

Durante la presentación en México de su libro ‘Tragos Amargos’, el cantante hizo nuevas declaraciones sobre su presunta relación con la intérprete de ‘Cactus’ luego de dar a conocer que había eliminado de su autobiografía sus fotos con ella.

PUBLICIDAD

“Todas las fotos y los videos, y los recuerdos que tengo yo de ella, ella se las tomaba y ella me las mandaba a mí. Yo nunca agarré mi celular y tomar una selfie, no”, declaró a la periodista Paty Chapoy.

Ante el cuestionamiento directo de la titular de ‘Ventaneando’ sobre qué tipo de vínculo tuvo con Belinda, ‘El Toro del Corrido’ confesó: “Una relación sentimental que duró siete meses”.

Demanda de Belinda lo tomó por sorpresa

Lupillo Rivera aseguró que, aunque conocía los riesgos de contar su historia en un libro, la demanda de Belinda lo tomó por sorpresa.

“No, nunca me lo esperé de ella, pero pues ya está puesta. Como dicen mis hijos en casa: ‘Papá, no puede ser posible’, porque ellos saben cómo me expreso yo de ella en casa, de manera personal. Y en el libro hablo bien de ella, siempre muy bien”, explicó.

El hermano de Jenni Rivera atribuyó la demanda de Belinda al supuesto error de la cantante y sus allegados a no leer el libro, ya que eso habría provocado “conclusiones equivocadas”.

“Sé que el error que se ha cometido es que no han leído el libro y brincan a conclusiones… y dan conclusiones equivocadas”, explicó y destacó que para evitar más controversia, ahora que se encuentran en un proceso legal, existen dos versiones diferentes de su libro.

“En Estados Unidos la libertad de expresión es más amplia. Igual que aquí en México es lo mismo cuando se trata de una autobiografía, que es lo que es el libro. No aparece ninguna foto de las exmujeres, ninguna foto de mis hijos, ninguna foto de mis hijas, ninguna foto de Belinda no aparece tampoco”, dijo.

PUBLICIDAD

¿Por qué eliminó Lupillo Rivera sus fotos con Belinda de su libro?

Lupillo Rivera explicó durante una conferencia celebrada en la Ciudad de México que sus fotos con Belinda habían sido eliminadas de su libro ‘Tragos Amargos’ de la versión mexicana con el fin de seguir lo estipulado por las autoridades y algunas organizaciones.

“El (libro) de México tiene diferentes fotos (…) son fotos que no hay de ciertas personas. No, no fue por miedo, sino por las leyes que existen (en México). En Estados Unidos no hay tema legal… (Mi libro) es una autobiografía, y se puede publicar todo lo que uno quiera, pero por respeto a ciertas líneas y ciertas organizaciones que existen (no se pueden publicar), pero la historia es la misma”, mencionó.