Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda: “Me voy a ir contra todo y todos”

Video Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir

Lupillo Rivera estaría “preparando contrademanda” para Belinda luego de que ella emprendiera acciones legales por el delito de “violencia digital”.

La presentadora Elisa Beristain reportó en su canal de YouTube que ‘El Toro del Corrido’ podría contrademandar a la cantante. Incluso, mostró pantallazos de la presunta conversación que habría mantenido con él minutos antes.

“Sí, Eliza… estoy preparando una contrademanda a Belinda… y una demanda a la Ley Olimpia. Me voy a ir contra todo y todos”, le habría escrito el cantante este 14 de octubre.

Según Elisa Beristain, en este mismo mensaje, Lupillo Rivera le habría advertido que en su poder tendría pruebas que involucrarían a la management de Belinda de presuntamente estar detrás de todo y hasta de hacer trampa en el reality show donde él participó.

“Sí, eso está pasando, siempre ha pasado, siempre ha sido Danna Prensa la que está haciendo todo esto. Tengo pruebas de lo de Danna en ‘La Casa de los Famosos’ cómo hicieron que quedara en tercer lugar yo. Hay muchas pruebas en contra de ellos”, habría insistido el cantante.

Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha hecho declaraciones públicas sobre las medidas de protección en su contra y que le fueron otorgadas a Belinda luego de que ella presentara una denuncia contra él por presunta “violencia digital”.

Belinda recibe medidas de protección

El jueves 9 de octubre, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México “otorgó medidas de protección” a favor de Belinda, luego de que Lupillo Rivera emitiera comentarios sobre una aparente relación sentimental entre ellos en 2019 en diversos medios de comunicación y en su libro ‘Tragos Amargos’.

En el comunicado emitido por el despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados se detalló que las acciones de Lupillo Rivera serían actos que “constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos” por lo que el cantante debía abstenerse de seguir hablando de Belinda.