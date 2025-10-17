Belinda Schüll, mamá de Belinda, habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro” 'Tragos Amargos' a cambio de evitar que su hija continúe su denuncia contra él.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, la señora Schüll habría buscado al equipo legal del cantante con la intención de “negociar”, ya que no estarían de acuerdo en que él hablara de su relación con la intérpreteen su libro autobiográfico.

“¿Qué quería la señora Schüll? ‘Ay, no queremos escándalos… No queremos traerte problemas… Negociemos esto en paz…”, expuso en su canal de YouTube este 17 de octubre.

“La mamá de Belinda habría pedido el 50 por ciento de las regalías del libro y con eso calmaría a su hija de que no demande a Lupillo”, agregó sin dar más detalles.

Hasta ahora, ni Belinda ni su mamá han negado o confirmado esta información.

Lupillo Rivera no quiere a Belinda en prisión

En medio de la controversia, el equipo legal de Lupillo Rivera, Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, ofrecieron este viernes 17 de octubre una conferencia de prensa en México, donde destacaron que 'El Toro de Corrido' no busca ver a Belinda tras las rejas sino solamente limpiar su imagen.

“Belinda dice que tuvo nada más una relación laboral con Lupillo, pero en su denuncia dice que tuvo una relación sentimental, lo reconoce en su denuncia y ante la fiscalía; hay una contradicción”, aseguró el abogado.

“Las contradicciones en materia penal se llaman falsedades y la falsedad de declaración en la legislación penal mexicana es un delito. Eso obliga a que Lupillo tenga que iniciar esta acción legal por falsedades que se están cometiendo”, añadió.

“Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría, y ha reiterado su respeto hacia ella, lo último que querría es verla en prisión”, concluyó.