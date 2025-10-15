Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en su denuncia

Lupillo Rivera demanda a Belinda por presuntamente mentir en la denuncia donde ella lo acusa del presunto delito de “violencia digital”.

Alonso Beceiro, representante legal del ‘Toro del Corrido’, declaró en ‘De Primera Mano’ que, a su parecer, Belinda “se equivocó” al iniciar una denuncia que “no pudieron catalogarla en ningún escenario del Código Penal” en México.

“Tuvieron que catalogarla como discriminación cuando obviamente no ha habido ningún acto de discriminación… Ella basa toda la denuncia en el hecho de que, supuestamente, Lupillo ha difundido videos íntimos de su persona, cuando, tanto la legislación internacional, los tratados internacionales, como aquí en México, establecen que para que un video sea íntimo es porque tiene carácter o corte erótico o sexual”, declaró este 15 de octubre.

“Lo que él hizo patente fue la relación que tuvo con ella, relación que ella reconoce (…) en su denuncia, ella reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera… lo reconoce ante la autoridad, ante el Ministerio Público, textualmente… entonces, un reconocimiento de esa naturaleza y que salgas a medios a decir lo contrario o busques medidas de protección (…) ya se contradice ella entre lo que dijo en la Fiscalía y lo que ha dicho para obtener indebidamente medidas de protección”, explicó.

El abogado de Lupillo Rivera señaló que la presunta falsedad en declaraciones de Belinda fue lo que llevó al cantante a contrademandar la intérprete.

“No nada más es aclararla y desvincular la parte de la denuncia de ella sino el contraataque que, necesariamente, ya está ya está echado a andar”, puntualizó.

Lupillo Rivera “tiene todo el derecho” de contar su vida en libro

Respecto a la publicación del libro ‘Tragos Amargos’, donde Lupillo Rivera cuenta detalles de su presunta relación con Belinda, el abogado del intérprete expuso que su cliente “tiene todo el derecho” de contar su historia.

“Cuando se trata de la emisión de un libro… cuando se trata de una autobiografía, se siguen otras reglas a la emisión de un libro normal (…) o de una investigación porque uno está contando su propia vida donde fue partícipe y donde convivió con determinadas personas”, subrayó.

“Él tiene todo el derecho, evidentemente, de contar su realidad, lo que ha sido su vida, lo que ha sido su carrera, etcétera, y es de conocimiento público que una parte de esa relación o de esa vida, estuvo presente Belinda”, insistió.

“El hecho de que ahora ella, por los dichos de su abogado y por los dichos que se ven en algunas partes de sus escritos, busque negar esta relación por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple los (…) criterios físicos, de color, etcétera, ella (…) coloca la situación en un escenario muy delicado”, alegó.

“Porque decir: ‘Quiero que te calles porque no me gustan tus características físicas o que el mundo sepa que saliste conmigo, que tuviste alguna relación conmigo’, pues podría resultar en actos de discriminación (…) eso me parece todavía más grave (…) porque la argumentación va en ese sentido, en un sentido muy extraño”, expresó.

El abogado de Lupillo Rivera insistió en que para que la denuncia de Belinda pudiera proceder, debería existir un “video íntimo” de la artista.

“En la denuncia penal que ella interpone hace referencia en que se está atentando contra su vida íntima y personal, y hace referencia, específicamente, a esa parte y bueno, yo los videos que he visto es a Belinda bailando (…) y me parece cualquier cosa menos de carácter sexual. Creo que se equivocó en cuanto a llevar esto a los tribunales de naturaleza penal”.

Finalmente, el a bogado de Lupillo Rivera insistió en que en la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera hay “contradicciones” y “falsedades”, lo que habría provocado que la exnovia de Nodal haya sido “denunciada también en términos de la propia Ley Olimpia”.