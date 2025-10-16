Belinda "reconoce" romance con Lupillo Rivera en denuncia, dice abogado, ¿comete delito al negarlo?

A pesar de haber negado durante años su presunta relación sentimental con Lupillo Rivera, Belinda finalmente habría reconocido ante las autoridades que mantuvieron un noviazgo, tras interponer una denuncia penal en contra del cantante por presunta "violencia digital y mediática", tras revelar detalles de la supuesta relación en el libro ‘Tragos Amargos’.

Alonso Beceiro, abogado de 'El Toro del Corrido' en México, ventiló en el programa 'De Primera Mano' que la actriz en su denuncia acepta que "mantuvieron una relación sentimental".

"Ella en su denuncia reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera, lo reconoce ante la autoridad, ante el Ministerio Público textualmente".

Por lo cual, explicó que la cantante c ae en contradicciones e incurre en delitos al tener dos declaraciones diferentes, pues asegura que mintió para obtener "medidas de protección".

"Un reconocimiento de esa naturaleza y que después salgas a medios a decir lo contrario o busques medidas de protección diciendo lo contrario, ya se contradice ella con lo que dice en la fiscalía con lo que ha dicho para obtener indebidamente medidas de protección", pues señala que en otra instancia Belinda dijo que solo mantuvieron una "relación laboral".

Lupillo Rivera denuncia a Belinda

En la querella, Belinda alega que Lupillo está "atentando contra su vida íntima y personal" al ventilar supuestos "videos íntimos", lo cual el abogado Beceiro refutó.

"Basa toda la denuncia en el hecho de que, supuestamente, Lupillo ha difundido videos íntimos de su persona, cuando la legislación internacional, como aquí en México, establecen que para que un video sea íntimo es porque tiene carácter o corte erótico o sexual".

El abogado alegó que los videos e imágenes que han trascendido en redes sociales y medios solo muestran a Rivera bailando con la cantante: "Lo que él hizo patente fue la relación que tuvo con ella, relación que ella reconoce".